عمرو الجوهري: لابد من وجود أجندة واضحة للمؤتمر الاقتصادي ليحقق النجاح

قال عمرو الجوهري، الخبير الاقتصادي، إن هناك فجوة اقتصادية بين الصادرات والواردات في مصر، والأموال الساخنة تسببت في أزمة كبيرة، مطالبًا بحل مشكلات الاقتصاد.

وأضاف الجوهري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن السياسة النقدية والمالية في مصر تشهد مشكلات كبيرة، مطالبًا بوزير اقتصاد ذو عقلية اقتصادية يربط بين السياسة النقدية والمالية.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن قطاع الصناعة مهمل بشكل كبير جدًا، لافتًا إلى أنه بدون الصناعة والزراعة في مصر «لو قعدنا 100 سنة بنتكلم مش هنعمل حاجة»، مؤكدًا أنه كان في زيارة للاتحاد الأوروبي من أجل الترويج للمشروعات؛ وحينما عرض إحداها على مستثمر أخبره بأن مصر لا تستطيع صُنع القلم؛ فكيف لها أن تنفذ مثل هذا المشروع.