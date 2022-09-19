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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم 19-9-2022

أسعار الدولار فى
أسعار الدولار فى البنوك

ينشر موقع "صدى البلد" الاخبارى  أسعار الدولارالأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

 أسعار الدولار فى البنوك اليوم 

 

أسعار الدولار ..سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 19.42جنيه للشراء و 19.45جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  الاثنين فى بنك مصر إيران للتنمية 19.42جنيه للشراء و 19.45جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  الاثنين فى البنك المصري لتنميه الصادرات  19.40جنيه للشراء و 19.45جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار الأمريكى

 

 سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  الاثنين فى بنوك (التجاري الدوليCIB ، الإسكندرية،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي ،المصرف المتحد، كريدى اجريكول)  19.39جنيه للشراء و 19.45جنيه للبيع.

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استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات الأسبوعية

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الدولار يسجل 19.46 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  الاثنين فى بنك قطر الوطني QNB نحو  19.38جنيه للشراء و 19.45جنيه للبيع.

 

 سجلت أسعار الدولار الأمريكى  مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.37جنيه للشراء و 19.43جنيه للبيع.

الدولار الامريكى 

 سجلت أسعار الدولار الأمريكى اليوم  الاثنين فى بنوك (العربى الافريقى الدولى، فيصل الإسلامي) نحو 19.37جنيه للشراء و 19.45جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم  فى البنك المركزي 19.36جنيه للشراء و 19.47جنيه للبيع .

 

 سجلت أسعار الدولار الأمريكى  مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية  ،الكويت الوطني،البركة ) نحو 19.35جنيه للشراء و 19.45جنيه للبيع.

 

أعلى سعر شراء الدولار فى البنوك

 

وتقدم بنوك  مصر إيران للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار مسجلا 19.42جنيه للشراء

أسعار الدولار فى البنوك 

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعهـا الاخير  الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

أسعار الدولار أعلى سعر لشراء الدولار البنك المركزي بنك مصر الدولار

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