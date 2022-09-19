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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

استمرار لجنة مقابلات المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية للعام الدراسى الجديد ببورسعيد

صدى البلد

ترأس الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وتجديد الوظائف الإشرافية للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ المنعقدة بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية فى يومها الرابع.

استمرار إنعقاد لجنة مقابلات بورسعيد الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الاشرافية للعام الدراسى  ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

وأشار وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد  إلى أن لجنة المقابلات الشخصية إنعقدت اليوم بحضور الدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس امناء المحافظة والدكتورة شيرين دسوقى عميد كلية التربية جامعة بورسعيد  ومحمد الدمياطى مدير مديرية التنظيم والإدارة وعلى الألفى نقيب معلمى بورسعيد وأحمد والى وكيل المديرية.

استمرار إنعقاد لجنة مقابلات بورسعيد الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الاشرافية للعام الدراسى  ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣
استمرار إنعقاد لجنة مقابلات بورسعيد الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الاشرافية للعام الدراسى  ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

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وأوضح وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد أن مقابلات اليوم الرابع من المسابقة كانت مخصصة للمتقدمين لشغل وتجديد وظيفة موجه وموجه أول وموجه عام للمرحلتين الإعدادية والثانوية لافتا إلى أن المقابلات الشخصية مستمرة حسب الجدول المعدل حتى الثلاثاء القادم الموافق٢٠ سبتمبر الجارى لافتا إلى أن المديرية ستقوم بإعلان النتائج عقب انتهاء لجنة التحكيم من أعمال التقييم وفحص الملفات ورصد الدرجات لجميع المتقدمين.

استمرار إنعقاد لجنة مقابلات بورسعيد الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الاشرافية للعام الدراسى  ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣
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