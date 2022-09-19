تنظيم مسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم والحديث بمراكز شباب كفرالشيخ

شهد مركزي شباب قلين ودسوق بمحافظة كفر الشيخ إقامة المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف للطلائع، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب التابعة، مع الاستعانة بعلماء الأزهر الشريف فى تحكيم المسابقة القرآنية بمستويات حفظه الثلاث " القرآن كاملا، نصف القرآن، ثلاث أرباع القرآن ".



أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة - في تصريح أمس الأحد - أن الهدف من تنفيذ المسابقة غرس حب قراءة وتجويد القرآن الكريم لدى النشء وقراءة السنة النبوية الشريفة مما يتيح فرصة فهم صحيح الدين على أيدى متخصصين من الأزهر الشريف ليصبح مركز الشباب حلقة الوصل بين النشء وعلماء الدين لتنمية مهارة الحفظ والقراءة والبحث لديهم واستكمالاً لدور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية لتسهم في بناء عقل وفكر النشء والشباب جنباً إلى جنب تقديم البرامج الرياضية.