كريم قاسم وتامر عشري يشاركان في مبادرة تنظيف النيل

9/19/2022 2:17:53 AM

الإثنين 19/سبتمبر/2022 - 02:17 ص 9/19/2022 2:17:53 AM

ساهم النجم كريم قاسم والمخرج تامر عشري في تنظيف مياه النيل وبناء أكبر هرم من البلاستيك المضغوط وذلك ضمن مبادرة التي تهدف إلى تنظيف النيل من المخلفات، وعلى مدار 45 يومًا يتم جمع 225 ألف زجاجة بلاستيكية و7000 كيلو من المخلفات. كما شاركوا في ورشة تعليمية لكيفية إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية لتخرج بمنتجات جديدة يمكن استخدامها.

يأتي ذلك في إطار اهتمام كريم قاسم وتامر عشري بدورهما التوعوي لاستخدام بدائل البلاستيك غير الملوثة للنهر والبيئة، ليشاركا مع فريق مكوّن من 60 صياد في هذه المبادرة احتفالًا بيوم التنظيف العالمي، وكان كريم قاسم قد انضم إلى المبادرة من ثلاثة سنوات، وشارك في العديد من الأنشطة والفعاليات التي تخدم البيئة.

كريم قاسم هو ممثل مصري، بدأ التمثيل في سن الـ18 ،وعبّر عن حالة الشباب من خلال أفلام أوقات فراغ، الماجیك، بالألوان الطبيعية وإیه.یو.سي، شارك في بطولة فيلم ولاد رزق بجزأيه، كدبة كل يوم كما تعاون مع النجم الراحل نور الشريف في بطولة فيلم بتوقيت القاهرة، وفي عام 2014، بدأ كريم قاسم أول أعماله الأجنبية من خلال الفيلم الأميركي The First Line والذي تم عرضه على نتفلكس، كما شارك في المسلسل البريطاني The state عام 2017، وقدم فيلم ليل خارجي الذي شارك في مهرجان تورنتو 2018، وأيضًا تصدر بطوله الفيلم العالمي سواح الذي شارك في أكثر من 36 مهرجان حول العالم وحصل على 12 جائزة حتى الآن ويُعرض في 50 دولة على NETFLIX، ومسلسل مملكة إبليس الذي يُعرض على منصة شاهد ومسلسل لما كنا صغیرین الذي عرض في رمضان 2020، ونافس مؤخرًا كمنتج بفيلمه القصير الحفرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما نافس في موسم رمضان 2022 بمسلسل يوتيرن.

تامر عشري هو مخرج ومنتج مصري، يمتلك خبرة 20 عامًا في صناعة الأفلام، أنتج وأخرج الكثير من الوثائقيات، كما انضم إلى فريق عمل أفلام عالمية مثل Trials of spring (2015)، والفيلم الوثائقي Sacred (2016)، دخل في مجال الإنتاج السينمائي من خلال الفيلم الروائي الطويل نوّارة (2015) وحصد الفيلم أكثر من 10 جوائز في مهرجانات سينمائية مختلفة، أخرج تامر عشري فيلم فوتوكوبي (2017) ليحصد العديد من الجوائز، من بينها نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ومن خلال شركته BEE Production أنتج الفيلم القصير ما تعلاش عن الحاجب (2018) ليفوز بجائزة النجمة الذهبية كأفضل فيلم عربي قصير، هذا قبل أن يشارك في الدورة الخامسة من المهرجان كعضو في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة عام 2021