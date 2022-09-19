مفاجأة بشأن أسعار الدولار اليوم 19 سبتمبر.. شاهد

حالة من عدم الاستقرار تشهدها أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، وقد شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 19-9-2022، ارتفاعا.

عرض برنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية dmc، اليوم الاثنين 19- 9 -2022، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية، والتي تشهد ارتفاعا اليوم.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.44 جنيه للبيع، و19.37 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.48 جنيه للبيع و19.40 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.20 جنيه للبيع و22.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 5.17 جنيه للبيع و5.15 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 62.94 جنيه للبيع 62.67 جنيه للشراء.



أسعار الدولار اليوم في البنوك



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ،الكويت الوطني،البركة ) نحو 19.16جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار

وتقدم بنوك مصر إيران للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.23جنيه للشراء

قرارات البنك المركزي

وأعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

وقال البنك المركزى إن قرار تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية بدون أي تغيير، وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.