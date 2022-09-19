شكوى تونسية ضد صفقة الإسماعيلي الجديدة

كشف الإعلامي التونسي أحمد الصالحي، عن تقدم نادي الصفاقسي التونسي بشكوى ضد فراس شواط لاعب الفريق المنضم حديثا إلى صفوف فريق الإسماعيلي.

قال الإعلامي التونسي أحمد الصالحي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجديد في موضوع فراس شواط هو أن نادي الصفاقسي تقدم مساء أمس بشكوى إلى لجنة النزاعات بالاتحاد التونسي لكرة القدم، وطالب من خلالها بدفع فراس شواط لتعويض مادي يُقدر بـ200 ألف دولار".

وأضاف: "الصفاقسي يستند على شكواه بأن فراس شواط عقده ممتد مع النادي التونسي حتى 2024".

وختم حديثه قائلا: "اللاعب يستند أنه لم يحصل على مستحقاته منذ ثلاثة أشهر من الصفاقسي وبالتالي فسخ عقده مع النادي التونسي من جانب واحد"

وكان نادي الإسماعيلي قد أبرم عدة صفقات من العيار الثقيل، أبرزها فراس شواط وحمدي النقاز وباسم مرسي وصالح جمعة.