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سيارات

آخر سنة في حياتها.. نيسان تكشف عن أسعار ماكسيما 2023 قبل وقف إنتاجها

نيسان ماكسيما 2023
نيسان ماكسيما 2023

كشفت شركة "نيسان" اليابانية عن قائمة أسعار سيارتها "ماكسيما 2023" التي تأتي بزيادة سعرية طفيفة بالمقارنة مع موديل 2022، وذلك لأن الشركة تنوي وقف إنتاجها نهائيا في القريب العاجل والاكتفاء بتقديم موديل آخر إصدار الذي سيكون لعام 2023.

 

بحلول العام المقبل تقتل  نيسان  ماكسيما لأنها ستكون الأخيرة من الإنتاج وبالتالي لا تتوقع الكثير من التغييرات في موديل 2023 حيث استبدل صانع السيارات الياباني شارة العلامة التجارية القديمة لـ "نيسان" بالتصميم البسيط الجديد. يعد الطراز Platinum البلاتيني الذي يتصدر النطاق استثناءً ، حيث يكتسب مقاعد جلدية أنيقة إلى حد ما وألواح حماية مضاءة.

 

تبدأ كل فئات تجهيز "نيسان  ماكسيما 2023" من سعر أعلى حيث يبدأ سعر نيسان ماكسيما SV الأساسي من 39،235 دولارًا أمريكيًا ويبدأ مستوى التجهيز الأعلى وهو نيسان ماكسيما SR من 44،395 دولارًا أمريكيًا، هذا يمثل ارتفاعا بقيمة 300 دولار لكليهما مقارنةً بموديل 2022 ، لكن نيسان ماكسيما بلاتينيوم 2023 التي تتصدر النطاق أغلى بـ 1100 دولار عن العام الماضي، وتبدأ من 45345 دولارًا، تشمل جميع الأسعار رسوم وجهة إلزامية بقيمة 1095 دولارًا أمريكيًا.

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مع توقف إنتاج نيسان ماكسيما تنهي نيسان مسيرة السيارة السيدان الشهيرة التي استمرت قرابة الـ  42 عامًا في السوق. بدأت نيسان ماكسيما حياتها في عام 1981 باسم داتسون ماكسيما ، وكانت ترسل الطاقة  إلى العجلات الخلفية من خلال محرك سداسي. وصل محرك الدفع الأمامي ومحرك V6 للجيل الثاني في عام 1985 ، وبعد لك تحولت لتكون مع شارة "نيسان" بدلا من داتسون واستمرت هذه الصيغة لبقية عمر ماكسيما ، حيث يحمل الطراز الحالي محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 300 حصانًا نظام الدفع بالعجلات الأمامية من خلال ناقل حركة ذو تعشيق مستمر CVT.

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