أزمة في معسكر منتخب مصر بسبب شارة الكابتن.. شوبير يكشف الحقيقة

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة وجود أزمة داخل معسكر المنتخب الأول بسبب شارة الكابتن

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير أون سبورت إف إم أن هناك بعض الأخبار تترد في هذا الشأن ولكن يجب تحري الدقة بها.

وأضاف أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب كان هو الكابتن ولكن فور عودة أحمد الشناوي أصبح هو الكابتن مشددا أن محمد الشناوي لم يسبب أي أزمة في هذا الأمر وتقبله بلا أي أزمات.

وتابع أن محمد صلاح نجم ليفربول سيصبح هو الكابتن فور انضمامه لمعسكر المنتخب.

وتابع أن المنتخب بحاجة للدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة ولا داعي لإثارة أي شائعات في هذا الشأن.

٢٧ لاعبًا في قائمة منتخب مصر النهائية لوديتي النيجر و ليبريا



أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا قائمة وديتي النيجر و ليبريا المقرر لهما يومي ٢٣ و ٢٧ سبتمبر الجاري بإستاد الإسكندرية ، وتضم ٢٧ لاعبًا وهم :

حراسة المرمى:

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد صبحي

الدفاع

كريم فؤاد

عمر جابر

علي جبر

أحمد حجازي

محمد عبد المنعم

أسامة جلال

محمود الونش

محمد حمدي

أحمد أبو الفتوح

خط الوسط

حمدي فتحي

طارق حامد

أيمن أشرف

محمود حمادة

إمام عاشور

إسلام عيسى

أحمد سيد زيزو

محمد إبراهيم

الهجوم

محمد صلاح

عبد الرحمن مجدي

أحمد حسن كوكا

مروان حمدي

مصطفى محمد

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه