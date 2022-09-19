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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش عايزينهم.. مفاجأة بشأن هؤلاء اللاعبين بالأهلي بعد ضم ثلاث صفقات جديدة

الأهلي و الزمالك
الأهلي و الزمالك

قال سامى عبد الراضي، الكاتب الصحفي، إن الزمالك بروح البطل تمكن من الصعود لـ دور الـ 32، بـ دوري إبطال إفريقيا، والزمالك عاد على طائرة خاصة من الكاميرون.

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وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنه يتوقع وصول الزمالك لـ النهائي، وذلك لوجود عناصر قوية معه.

ولفت إلى أن مباراة السوبر المصري، بين النادي الأهلي و الزمالك، ستلعب فى الإمارات الشهر المقبل، و المباراة ستكون احتفالية كبيرة للجماهير المصرية، وأن هذه المرة هى الخامسة التي تستضيف فيها الإمارات مباراة السوبر المصري.

مش عايزينهم لو مرجعوش بقوة

 

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي حصلوا على راحة كبيرة ففى بدء الموسم سيكون هناك ظهور لـ لاعبي الأهلي، معلقًا :" بعد شهرين راحة سيعود لاعبي الأهلي بقوة، وفى حالة عدم تقديم مباريات قوية من اللاعبين سيكون هناك استبعاد لهم" معلقًا " مش عايزينهم".

وأوضح أن الأهلى اكتفى بـ ثلاث صفقات جديدة، ولكن سيكون هناك صفقات جديدة فى الفترة المقبلة.

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