أخبار السوشيال .. الأهلي يفاوض لاعبا من الدورى الدنماركى.. و جماهير الزمالك تطالب بـ ضم رمضان صبحى

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

وجه محمود عبدالمنعم كهربا ، لاعب النادى الاهلى ، رسالة جديدة لـ جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع “ انستجرام ”.

اعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن دخول النادي الأهلي ، في مفاوضات مع لاعب أفريقي يلعب في الدورى الدنماركى .

تصدر رمضان صبحي، لاعب نادى بيراميدز ، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”وطالبت جماهير نادى الزمالك بـ انضمام اللاعب للقلعة البيضاء.

نشر اللاعب عمرو السولية ، لاعب النادي الأهلي ، صورتين له من تدريبات الأهلي ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.