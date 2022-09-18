أخبار السوشيال .. الأهلي يفاوض لاعبا من الدورى الدنماركى.. و جماهير الزمالك تطالب بـ ضم رمضان صبحى

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
النية الصافية .. كهربا يوجه رسالة إلى جمهوره| شاهد
وجه محمود عبدالمنعم كهربا ، لاعب النادى الاهلى ، رسالة جديدة لـ جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع “ انستجرام ”.
الأهلي يفاوض لاعب من الدورى الدنماركى.. شاهد
اعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن دخول النادي الأهلي ، في مفاوضات مع لاعب أفريقي يلعب في الدورى الدنماركى .
جماهير الزمالك تطالب بـ ضم رمضان صبحى .. تفاصيل
تصدر رمضان صبحي، لاعب نادى بيراميدز ، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”وطالبت جماهير نادى الزمالك بـ انضمام اللاعب للقلعة البيضاء.
عمرو السوليه يستعد للموسم الكروى الجديد .. شاهد
نشر اللاعب عمرو السولية ، لاعب النادي الأهلي ، صورتين له من تدريبات الأهلي ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.