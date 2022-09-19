بايدن يصل أخيرا لـ ويستمنستر آبي بعد تعثر موكبه في زحام لندن.. فيديو

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل إلى ويستمنستر أبي لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توقفت السيارة المصفحة الخاصة بالرئيس بايدن في وسط لندن، بسبب الزحام المروري، حيث كان يحاول الأول الوصول إلى جنازة الملكة إليزابيث في وستمنستر آبي.

وشوهد بايدن وزوجته جيل في الجزء الخلفي من سيارته المعروفة باسم "الوحش"، حيث دخل وعُلق في حركة المرور المزدحمة بلندن هذا الصباح.

كما شوهد الرئيس الأمريكي وهو يلوح لأفراد الجمهور، الذين انصدموا لرؤية الرئيس الأمريكي يمر بجانبهم بالقرب من ماربل آرك في وسط لندن.

وبينما يصل زعماء العالم الآخرون، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، إلى وستمنستر آبي لحضور جنازة الملكة في أسطول من الحافلات، سُمح لبايدن بركوب سيارته الخاصة.

فيما سخر معلقون من أن بايدن استقل الحافلة وتعثر موكبه في شوارع لندن خلال الزحام المروري.

الوداع الأخير

وتودع بريطانيا وزعماء العالم وأفراد من عائلات مالكة من جميع أنحاء العالم، الملكة إليزابيث الثانية في جنازة رسمية مهيبة اليوم الاثنين.

وانتهت فترة تسجية جثمان الملكة بقاعة ويستمنستر بعد إلقاء النظرة الأخيرة عليها لمدة 4 أيام اصطف خلالها مئات الآلاف في طابور أمام نعش أطول ملوك بريطانيا جلوسًا على العرش.

ومن المقرر أن يتم وضع التابوت المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلم الملكي مع تاج الإمبراطورية على عربة مدفع ويقوم بسحبه أفراد من القوات البحرية إلى وستمنستر آبي لبدء جنازتها.

وسيجتمع ألفا شخص للمشاركة في الجنازة بينهم نحو 500 من زعماء وقادة العالم أبرزهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وإمبراطور اليابان ناروهيتو، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد آخر من الرؤساء.

وسيحضر الجنازة أيضًا كل من نجل ونجلة ولي العهد الحالي الأمير وليام وهما الأمير جورج (تسعة أعوم) والأميرة شارلوت (سبعة أعوام).