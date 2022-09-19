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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية.. التضامن: التطوع أساس العمل المجتمعي

أحمد سعده
أحمد سعده

قال الدكتور أحمد سعده معاون وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي، إنه تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي، موضحًا أن التطوع هو روح المجتمع، والعمل المجتمعي بدون التطوع يكون بدون روح.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الاستراتيجية تركز على إتاحة فرص أكبر للتطوع، لجميع أفراد المجتمع فى جميع الأعمار بداية من سن الطفولة.

ولفت إلى أن المواطن يساهم بجزء صغير من خلال العمل التطوعي، ولكن فى النهاية يكون صورة كبيرة، وأن الاستراتيجية يتم التجهيز لها منذ عامين.

وأشار إلى أن هناك دراسة لـ الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي، وتم الحديث عن أنواع التطوع، و أهم التوصيات لكل جهة من أجل التحفيز.

وأوضح أن معظم الوزرات شاركت فى هذه المبادرة، وأن الجميع يهدف لـ تقديم الأفضل للمجتمع.

 

التضامن وزيرة التضامن وزيرة التضامن الإجتماعى هبة ماهر العمل التطوعي

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