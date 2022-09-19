محمد فؤاد يحضر حلقات ذكر وقراءة قرآن .. هل اعتزل الغناء؟ "فيديوجراف"

فوجئ جمهور الفنان محمد فؤاد بتداول فيديو له على كثير من صفحات السوشيال ميديا والتيك توك أثناء حضوره جلسة دينية يتضمنها بعض المواهب الشابة من الشيوخ ذات الصوت الحسن في تلاوة القرآن الكريم، وظهر فؤش وهو يستمتع بسماع أحد هؤلاء الشيوخ، مما جعل البعض يتساءل هل محمد فؤاد اعتزل الغناء؟

فيديو محمد فؤاد يقرأ قرآن

وجرى تداول الفيديو بسرعة البرق على صفحات السوشيال ميديا وربط البعض غياب محمد فؤاد عن الساحة الغنائية بتواجده في تلك الجلسات التي ربما لا تكون الأولى له، وتحولت صفحات السوشيال ميديا إلى صفحات للتكهنات حول حقيقة اعتزال فؤاد وتركه للغناء.

وللمزيد حول أغاني محمد فؤاد وحفل محمد فؤاد الأخير وحقيقة اعتزال محمد فؤاد وفيديو محمد فؤاد يقرأ قرآن شاهد الفيديوجراف التالي: