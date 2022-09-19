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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الثالثة.. برقم الجلوس

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب 2022

ساعات قليلة وتغلق مرحلة تقليل الاغتراب اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءا حيث يتنظر الكثير من الطلاب نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الثالثة والمتخلفين من المرحلة الاولي والثانية .

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اليوم.. آخر موعد للتقديم بالتنسيق الداخلي في كلية الآداب جامعة عين شمس

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تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 5 سنوات .. الحد الأدنى وخطوات التسجيل

وذلك بعد أن قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لمرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب)، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الإثنين الموافق 19 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.

نتيجة تقليل الاغتراب 2022
نتيجة تقليل الاغتراب 2022

وتأتي نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الثالثة هي الاكثر بحثا خلال الساعات الحالية علي محرك البحث الشهير جوجل حيث حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لمعرفة النتيحة برقم الجلوس من خلال هذا الرابط اضغط هنــــا .

رابط تسجيل مرحلة تقليل الاغتراب 

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2022 ويمكن للطلاب التسجيل من خلال هذا الرابط اضغط  هنـــــــــا .

نتيجة تقليل الاغتراب 2022
نتيجة تقليل الاغتراب 2022

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب

أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن  نتيجة تقليل الاغتراب 2022 سوف تظهر خلال 24 ساعة من اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، وعلى المتقدمين لــ تقليل الاغتراب في المرحلة الثالثة ، الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ومتابعة نتائج تقليل الاغتراب.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني 2021-2022 بنظاميها التعلمي الـ (3-5) سنوات تسجيل رغباتهم في التنسيق من خلال هذا الرابط حيث يتاح لهم أماكن في كليات التربية النوعية والمعهد العالي للتمريض ومعهد السياحة والفنادق وكلية التربية بحلوان قسم التعليم الصناعي وكلية الاقتصاد المنزلي.

ويمكن للطلاب الحاصلين على الدبلوم من مدارس الثانوية الفنية نظام الـ 3 سنوات (التجارة، الصناعة، الزراعة) و خريجي مدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الـ 5 سنوات والحاصلين على دبلوم السالزيان والدون بوسكو و دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل والحاصلين على المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية التقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق لتسجيل رغباتهم.

نتيجة تقليل الاغتراب 2022
نتيجة تقليل الاغتراب 2022

خطوات تسجيل الرغبات

الدخول عبر موقع التنسيق من خلال هذا الرابط .
اختيار أيقونة تنسيق الشهادات الفنية.
تحديد نوع الدبلوم والنظام التعليمي.
كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته بالتفصيل.
تدوين رقم الجلوس والرقم السري للطالب.
تسجيل 75 رغبة للطالب في إطار الكليات المتاحة له.
تحميل الأوراق المطلوبة.
الضغط على كلمة حفظ.

نتيجة تقليل الاغتراب 2022
نتيجة تقليل الاغتراب 2022

النسبة المتاحة لطلاب الدبلومات في الكليات 

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادات الدبلوم الفني التقديم من خلال رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الثالثة حيث خصص لهم المجلس الأعلى للجامعات نسبة 10 % من المقاعد في الكليات المخصصة لهم في كافة الجامعات المصرية.

قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد تقليل الأن يتم فتح تقليل الاغتراب بعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة ما يلي :-

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

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