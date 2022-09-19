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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يستجيب لـ عزة مصطفي ويوجه بعلاج الطفل محمد سمير مريض القلب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت الإعلامية عزة مصطفي، تقرير مؤثرا لطفل مريض بالقلب ويحتاج لإجراء عملية فورية.

وقالت عزة مصطفي، إن الطفل يدعى محمد سمير حامد، عمره 7 سنوات من محافظة الغربية، يعاني من جلطة في الشريان البابي، والأطباء أوضحوا أنه يحتاج عملية تغيير مسار كي يستطيع أن يعيش بشكل طبيعي والدم يصل إلى الكبد والطحال.

ولفتت عزة مصطفى إلى أن الظروف المادية للأسرة بسيطة ولا تسمح بإجراء عملية له تكلفتها 150 ألف جنيه كما حددها الأطباء، حيث كان الطفل طبيعي ولكنه بدأ منذ عامين يعاني من آلام في البطن، وتوجهت أسرته إلى الطبيب ولاحظ تضخم الطحال وجزء من الكبد وطلب تحاليل وأشعة للتأكد من حالته ومعاناته.

وعلى الفور، استجاب الرئيس السيسي لهذا النداء الإنساني ووجه بعلاج الطفل، فضلا عن تجهيز المنزل وتشطيبه.

من جانبها قالت والدة الطفل محمد سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "أنا بشكر الرئيس علي استجابته السريعة وبدعيله دايما ربنا يخليه ويحفظه".

وبدوره قال والده تعليقا على استجابة الرئيس السيسي: «ربنا يخلي الرئيس السيسي ويبارك له»، موجها الشكر للرئيس السيسي .

 

الرئيس السيسي عزة مصطفي إجراء عمليه صالة التحرير مريض القلب

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