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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

آخر كلمتين قالهما النبي فى الدنيا.. رمضان عبد المعز يكشف عنهما

الصلاة
الصلاة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء خاصة فى الصلاة، وهذا يعتبر أجمل نعمة وهدية من الله سبحانه وتعالى، لأنه أذن لنا بذكره.


وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن المسلم لو أصابه ضيق أو هم أو كرب، فعليه بالصلاة ، ففي شدة الفرحة عليه بالصلاة، لذلك في العيد شرع الله لنا صلاة العيد وزينها بالتكبير.

وتابع رمضان عبد المعز: "مشاكلك مش هتتحل إلا بالصلاة، اهم حاجة فى حياتك الصلاة، ولو فزعك اى أمر قوم صلى، النبى محمد صلى الله عليه وسلم،  لما عرج به إلى السماء ع سدرة المنتهى، شاف الجنة، ومن المواقف اللى لفتت انتباهه أنه سمع خشخشة نعال، فسأل رضوان خازن الجنة، قال له ده ايه، قال له دى  صوت مشى  بلال ابن رباح، لما النبى  نزل سأل بلال، قال له انت بتعمل ايه يا بلال، قال له ما توضأت وضوءا إلا وصليت بعده ركعتين، شوف بيتمشى فى الجنة بركعتين.

وكشف رمضان عبد المعز، أن آخر جملتين قالهم سيدنا النبى محمد قبل أن يغادر الدنيا (الصلاة  الصلاة)، وكأنه بيقول لنا خدوا بالكم منها وحافظ ا عليهن". 

الشيخ رمضان عبدالمعز الدعاء أجمل نعمة الفرحة صلاة العيد

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