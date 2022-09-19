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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد شائعات الانفصال .. أحدث إطلالة لزوجة تامر حسني | شاهد

بسمة بوسيل وتامر
بسمة بوسيل وتامر حسنى

اثارت مصممة الازياء وزوجة الفنان تامر حسني ، بسمة بوسيل ، جدلا واسعا على السوشيال ميديا ، بعد حذف جميع صورها مع زوجها و الغاء متابعته على الانستجرام.

 

وظهرت زوجة تامر حسنى ، باطلالة جديدة مرتدية شميز اسود وكتب أسود.
 

وأشار مصدر إلى أنه منذ 7 أيام، قامت بسمة بوسيل بحذف صورها عبر حساب انستجرام، وليس صورها مع تامر فقط، وذلك تمهيدًا لتغيير شكل الحساب وتحويله إلى حساب عمل خاص بمشروعها القادم وليس حسابًا شخصيًا.

 

وأوضح المصدر أن إلغاء متابعة حساب بسمة بوسيل لـ حساب تامر حسني -عبر انستجرام- حدث نتيجة خطأ من مسئول (أدمن) حساب بسمة عبر انستجرام، وأن الإلغاء حدث لمدة 3 ثوان فقط، ثم عادت المتابعة من جديد.

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زوجة تامر حسني تامر حسني وبسمة بوسيل تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل صور تامر حسني

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