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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء النظر إلى المرآة .. لماذا حذرنا النبي من هذا الأمر؟

النظر إلى المرآة
النظر إلى المرآة

دعاء النظر إلى المرآة ، أمر يشغل بال كثير من الناس ويسألون كثيرا عن دعاء النظر إلى المرآة ، وكذلك حكم النظر إلى المرآة ، وهنا نفرق بين النظر إلى صورة الإنسان الحقيقية وبين الصورة المنعكسة في المرآة او في الماء ، فالأئمة الأربعة أجازوا بالنظر الى الصورة المنعكسة.

 

 

دعاء النظر إلى المرآة

 

روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر وجهه في المرآة قال: "الحمد لله اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي".


كثرة النظر إلى المرأة


حذر الشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي، النساء من كثرة النظر في المرآة، مطالبا بعدم وضع مرايا كثيرة في الغرفة الواحدة حتى لاتعجب المرأة نفسها فتحسد نفسها دون أن تدري.

وأضاف عبدالرازق ، أن الإنسان قد يحسد نفسه ، لأن المرآه تحسد  بسب خيالاتها وما تحدثه في المرآة من العجب بالنفس، كما أن المرآة آلة تستخدم على قدر الحاجة.

وأوضح أن العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، والعلماء قالوا إن العين 3 أنواع معجبة وحاسدة وقاتلة، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.

وأكمل: "النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الحسد يصل إلى القتل، لا يخلو جسد من حسد لكن الكريم يخفية واللئيم يبديه، الدين يعلمنا الغبطة ولا يعلمنا الحسد".

هل يصاب الناظر إلى المرآة بمس الجن

 

وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لم يرد دليل على أن من ينظر إلى المرآة كثيرًا أو في الليل يصاب بمس الجن.

وأضاف الجندي، أن بعض الناس يعتقدون خطأ في أن بعض الأعمال حرام يوم الجمعة، مثل عدم تمشيط النساء شعورهن، وعدم النظر في المرآة، وهذا كله ليس له دليل.

هل يجب تغطية المرآة ليلا

 

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل وجود مرآة فى الغرفة أو الحمام فيه شيء لأن صديقتى تقول لى أنه ينبغي علي أن أقوم بتغطيتها ليلا وأخرجها من الحمام وعند سؤالها عن السبب تكلمني عن الجن والمس وما شابه.. فهل هذا صحيح؟".


وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين  الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب عن السؤال قائلا: إن هذه خرافات لا يجب الالتفات إليها.


خطورة الغرور والإعجاب بالنفس

 

الغرور سكرة ناجمة عن جرعة زائدة من الإعجاب بالنفس حجبت عن عقل صاحبها حق ربه وحق نفسه وحق الآخرين.

والغرور يفضي بالإنسان إلى تضخيم نفسه وإسباغه عليها هالة من الكمال الزائف والإعجاب بالذات إلى درجة يفقد بها القدرة على رؤية الأمور من وجهات نظر الآخرين من حوله، فلا يرى إلا نفسه، ولا يقبل إرشادا أو تنبيها، بل إنه يلبس غروره اسم الثقة والاعتزاز بالنفس، ويلبس إرشاد الآخرين له وتنبيههم إياه اسم الحسد والغيرة، فيكثر التبرير لأخطائه وعثراته.

ويشكك المغرور في كفاءات الآخرين، وينظر إليهم نظرة احتقار لا تنفك عنه، فأحب الناس إليه من يكون رجع صدى لقوله ورأيه، فتكون سماته بمجموعها سمات طاردة لا سمات جاذبة، وتلك غائلة المغرور ومقبرة فلاحه؛ لأنه يخطئ على نفسه وعلى الآخرين، فخطأه على نفسه أنه قيمها بأكبر من حقيقتها وألبسها ما ليس لها، وخطأه على الآخرين أنه قيمهم بأقل من حقيقتهم، فكال بمكيالين حتى وقع في التطفيف الأخلاقي.

دعاء النظر إلى المرآة حكم النظر إلى المرآة الصورة المنعكسة هل يجب تغطية المرآة ليلا

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