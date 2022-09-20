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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أنواع مصنوعة من القمامة.. طرق التعرف على زجاجات ماء صحية لأولادك قبل المدارس

صدى البلد

تقبل الأمهات على شراء زجاجات الماء قبل دخول المدارس  لذلك يجب  أن تقرأ الرقم المكتوب عليها داخل مثلث مكون من ثلاثة أسهم 

هل تعرف معنى هذه الأرقام ودلالتها للحفاظ على صحتك وصحة أولادك ؟

وتقول  الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء العبوات البلاستيكية تحتوي على مثلثات بداخلها أرقام من 1 الى 7  وكل رقم له دلالة تشير الى معامل أمانه أو خطورته على الصحة وكذلك يشير الى المواد التي يمكن وضعها  فيه  

 

ارقام البلاستيك الامن

1 هي في الغالب زجاجات شفافة تستعمل للمياه والمشروبات الغازية وأطباق السلطة في سلاسل المطاعم   . 

 البعض يعتقد أنها آمنة لكنها تسمح بتجمع ونمو البكتيريا  على جداها  .

 هذا النوع  يعني  أن هذه العبوة آمنة وقابلة للتدوير لمرة واحدة فقط، وتستخدم في زجاجات الماء والعصير والمشروبات الغازية ...  يستعمل لمرة واحدة فقط يعني أنك يجب أن تستعملينها بعد الشراء ثم لا تعيدي استخدامها أبدًا.

2.في الغالب هي زجاجات معتمة وتعتبر  آمنة وذات معدلات خطر منخفضة  ،  تستخدم غالباً لحفظ الألبان والعصائر والشامبو  والمنظفات الخاصة بالمنازل والمطهرات وعلب الزبادي  .... إعادة تدوير هذه الأواني تستخدم لإنتاج أقلام الحبر الجاف وطاولات الرحلات وزجاجات حفظ المطهرات المنزلية والصابون السائل  .

3  تستخدم في زجاجات  المطهرات المنزلية وأنابيب السباكة وبلاستيك لف الطعام  ....  وتحتوي على مكون ال DEHA  والذي يعتبر من مسببات السرطان مع طول مدة الإستخدام  لها  كما يتسبب في هشاشة العظام  ومشاكل في الكبد  .

 وهو البلاستيك ضار وسام  يجب ان تنتبه الأم  لهذا الرقم لأنه قد يستعمل في بعض ألعاب الأطفال دون رقابة بسبب سعره الرخيص.

4 مصنع من البولي إيثيلين  المنخفض الكثافة  ويستخدم في الزجاجات القابلة للعصر  ..  الملابس   أواني حفظ الأطعمة المجمدة   حقائب وأكياس التسوق  وهي تعتبر آمنة  .  وإعادة تدويرها  تدخل في  عبوات الشحن..  دبابيس الورق البلاستيكية   بلاطات رصف الطرق  وصناديق القمامة.

5  أحد أكثر أنواع البلاستيك أماناً  ...  صالح للاستخدام للمأكولات والمشروبات الساخنة والباردة   يستخدم في أواني الزبادي ، علب حفظ الكاتشب ، وزجاجات حفظ الدواء  ...   إعادة تدويرها تستخدم في صناعة المقشات والدبابيس البلاستيكية وحافظات البطاريات.

 

6 سيئة السمعة بسبب صعوبة  إعادة تدويرها  وتأثيرها الضار على البيئة  . هذا النوع من البلاستيك يشكل خطورة على الصحة  ويحتوي على كيماويات ضارة خاصة عند استخدام الحرارة عند التسخين وأغلب برامج التدوير لا تقبل باستخدامه  يستعمل في علب حفظ  الاسطوانات  المدمجة  وأطباق حفظ البيض ولو تم قبول اعادة تدويرها  تدخل في صناعة اطباق البيض  والفوم المستخدم في تغليف الأجهزة  .

 

7 البلاستيك الذي يحمل رقم 7  ما زال يثير جدال كل الاوساط العلمية لانه لا تصنيف محدد له وقد يكون خليط من كل انواع البلاستيك السابقة  والبعض يعتبره الأخطر على الإطلاق و من انواع البلاستيك  الأسوأ  لأنه يرمز لعدة مواد منها “بولي كاربونات” التي تحتوي على سم البيسفينولbisphenol-A (BPA ) التي تؤدى إلى خلل بعض الهرمونات في الجسـم و تسبب العديد من المشكلات منها : لذلك فهي لها صلة بأمراض سرطان الثدي و الرحم بالسيدات و أيضا نقص هرمون ” التستيرون ” عند الرجال و أخطار مدمرة على الأطفال خاصة أنه كان يُصنع منه بعض ألعاب و أدوات الأطفال، و أيضا العديد من المنتجات كالنظارات و حافظات الهواتف ..

 

 

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