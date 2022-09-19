وزير الصحة: مقترح بأن يرتبط تكليف الأطباء بالاحتياجات الفعلية للمستشفيات .. فيديو

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان حقيقة إلغاء التكليف للأطباء، قائلا "لا حقيقة لأمر إلغاء التكليف للأطباء، ولكن هناك مقترحا بأن يكون التكليف مرتبطا بالاحتياجات الحقيقية للمستشفيات".

وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن التشريع قال بأن التكليف يكون مرتبطا بالاحتياجات الحقيقية، موضحا "ايام بناء السد العالي كان هناك تكليف لكل المهندسين علشان كان فيه مشاريع كتيرة الدولة بتقوم بيها في الوقت دا .. وكان هناك تكليف لكل خريجي تربية كانوا بيروحوا المدارس علطول يشتغلوا .. يبقي إذن التكليف على حسب الحاجة".

وتابع وزير الصحة والسكان أن عدالة التكليف مبنية على احتياجات فعلية من القطاعات ومبنية أيضا على مسابقة من المتقدمين.