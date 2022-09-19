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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطأ واحد يحرمك من الدعم.. الكهرباء تحذر

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة أن هناك ٧ شرائح للاستهلاك المنزلي وهذه الشرائح تتدرج من 0 وحتي 1000 كيلو في الشهر، مشيرا إلى أن الشرائح التي تتمتع بالدعم هي التي تستخدم من 0 حتي 650 كيلو في الشهر.

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وأضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن من فوق الـ 650 كيلو وحتي 1000 كيلو يحاسب علي كل كيلو بـ ١٢٨ قرش وفوق الـ 1000 كيلو يحاسب بـ ١٤٥ قرش للكيلو.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة أن أول 200 كيلو يتم المحاسبة علي الكيلو الواحد بـ ٧٧ قرشا وحتي 650 كيلو يكون هناك دعم علي الأسعار وإذا تم التعدي فوق الـ 650 كيلو بكيلو واحد سوف يتم المحاسبة بسعر ١٢٨ قرشا للكيلو الواحد ولا يكون هناك دعم.

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