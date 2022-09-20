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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نورهان توجه رسالة لـ محمد رمضان بعد تشبيه أعماله بأفلام فريد شوقي

محمد رمضان و فريد
محمد رمضان و فريد شوقى

وجهت الفنانة نورهان، رسالة لـ الفنان محمد رمضان بعد الإساءة لـ الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، وقالت :" كل شخص شاغل نفسه بغيره، وياريت كل شخص يخليه فى حاله".

وأضافت الفنانة نورهان، خلال تصريحات تلفزيونية، أنها لا تحب أن تهاجم أحدا، ولكن محمد رمضان، تحدث عن فريد شوقي، وهذا أمر غير مقبول.


وتابعت النجومية فتنة، وأمر غير سهل، ورفضت الاعتراف بأن رمضان هم نمبر وان.
 

وفى وقت سابق أكد الفنان محمد رمضان، أنه يمتلك جمهورا كبيرا جدًا، قائلا: "لم اخترع الرقص بالسلاح الأبيض كما يقول البعض، وأنه من مواليد 1988، والكل يرقص بالسلاح الأبيض من قبل ولادته".

وأضاف الفنان محمد رمضان خلال حواره مع الإعلامية نجوي إبراهيم المذاع على قناة النهار، أنه لن ينكر فضل أفلام عبده موتة وقلب الأسد عليه، فهذه الأفلام فخور بها.

 

ولفت إلى أن تلك الأفلام تتحدث عن البلطجة، وأنها تعرض واقع، وعلينا التصدي لـ الأشياء غير الصحيحة.

 

وكشف أنه بعد فيلمي عبدة موته وقلب الأسد أصبح يقدم أشياء مختلفة، منها ابن حلال التي قدم فيها شخصية حبيشه التى أحبها الجميع، ولم يصدر لفظ خارج فى هذا المسلسل.

 

وأوضح أنه واثق من جميع الأشياء التى يقوم بها، وتحدث عن الفنان الراحل فريد شوقى، وقال: "أول عمل له كان حميدو، وكان يتاجر فى المواد المخدرة، وكان يقوم بعمل الفاحشة مع فنانة خلال الدور وبعد حملها يقتلها".

 

وتابع: "فيلم حميدو أصعب من فيلم عبدة موتة، فهناك نجوم كبار قدمت أشياء أصعب من عبده موتة".

 

وتحدث عن فنان كبير آخر رفض ذكر اسمه، وقال: "فى فنان كبير عمل أشياء أرفض أن افعلها، وكان بيعمل أدوار صبي عالمة ولو هشحت مش هبقي زيه، رغم أن هذا الفنان قدير".

الفنانة نورهان محمد رمضان الفنان محمد رمضان فريد شوقي اخبار التوك شو

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