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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نورهان: اتهام البنات بالتسبب في انتشار التحرش كارثة

الفنانة نورهان
الفنانة نورهان

أكدت الفنانة نورهان، أن من يقول أن ملابس البنت هى السبب فى التحرش بها، يعتبر أمر يبرر الفعل غير الصحيح، وهذا أمر كارثي.

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وأضافت نورهان، خلال تصريحات تليفزيونية، أن خلق المببرات لـ الجرائم يجعلها ترتفع، ولا تعاطف ولا مبرر لمن يرتكب جريمة.

وتأثرت نورهان عندما تحدثت عن واقعة قتل فتاة المنصورة نيرة أشرف، على يد زميلها محمد عادل، وقالت: "مفيش أى مبرر للى هو عمله".

أنها ضد هذا القاتل 

وتابعت أنها ضد هذا القاتل، وهذه الجريمة تسببت فى عمل مشكلات للجميع، والجميع تأثر، ولكن البعض ظل يتحدث عن ملابس الضحية، ويبررون القتل. 

نيرة أشرف الفنانة نورهان التحرش فتاة المنصورة محمد عادل

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