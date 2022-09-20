من المقصود.. تعليق غامض من شوبير عن الأسطورة والأكذوبة

كتب الإعلامي ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة غامضة بدون توجيهها لأحد بعينه.

وجاء المنشور مكون من كلمات غامضة تبدو أنها رسالة لشخصان بعينهما حيث أنه كتب:" يظل الأسطورة أسطورة والأكذوبة أكذوبة.

جلسة كولر بالصفقات الجديدة..

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مع البرازيلي برونو سافيو ومصطفي سعد ميسي وشادي حسين الوافدين الجدد لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،كولر وضع النقاط فوق الحروف مع الثلاثي بعد حصوله علي تقرير فني عن مشاركتهم مع أنديتهم وأكد لهم علي ضرورة الالتزام بتعليماته الفنية والإنصات جيداً لمحاضرات وتعليمات الجهاز الفنى حتى يتم تنفيذها بشكل جيد داخل أرضية الملعب.

تعليمات صارمة

وأضاف شبانة، السويسري شدد علي ضرورة الانضباط في مواعيد المحاضرات الفنية داخل القاعة المخصصة للفريق وعدم التأخير عنها لأنها أهم مقومات النجاح

وأتم شبانة، المدير الفني طالب الثلاثي بعدم الانشغال بأى أمور خارج كرة القدم وخارج الملعب، لذا تحدث معهم عن ضرورة الابتعاد عن السوشيال ميديا والتركيز فقط فى أرضية الملعب وتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى.