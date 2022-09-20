عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من المقصود.. تعليق غامض من شوبير عن الأسطورة والأكذوبة

صدى البلد

كتب الإعلامي ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة غامضة بدون توجيهها لأحد بعينه. 

 

وجاء المنشور مكون من كلمات غامضة تبدو أنها رسالة لشخصان بعينهما حيث أنه كتب:" يظل الأسطورة أسطورة والأكذوبة أكذوبة.

جلسة كولر بالصفقات الجديدة.. 

txt

محمد عواد يرد: من الآخر أنا تعرضت للظلم الفادح باستبعادي من المنتخب

txt

بعد استبعاده من قائمة المنتخب.. محمد عواد يفكر في الاعتزال الدولي.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مع البرازيلي برونو سافيو ومصطفي سعد ميسي وشادي حسين الوافدين الجدد لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد

 

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC،كولر وضع النقاط فوق الحروف مع الثلاثي بعد حصوله علي تقرير فني عن مشاركتهم مع أنديتهم وأكد لهم علي ضرورة الالتزام بتعليماته الفنية والإنصات جيداً لمحاضرات وتعليمات الجهاز الفنى حتى يتم تنفيذها بشكل جيد داخل أرضية الملعب.

تعليمات صارمة 

وأضاف شبانة، السويسري شدد علي ضرورة الانضباط في مواعيد المحاضرات الفنية داخل القاعة المخصصة للفريق وعدم التأخير عنها لأنها أهم مقومات النجاح

وأتم شبانة، المدير الفني طالب الثلاثي بعدم الانشغال بأى أمور خارج كرة القدم وخارج الملعب، لذا تحدث معهم عن ضرورة الابتعاد عن السوشيال ميديا والتركيز فقط فى أرضية الملعب وتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى.

الأهلى احمد شوبير التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا أسطورة قائمة المنتخب المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر مارسيل كولر السويسري مارسيل كولر المدير ارسيل كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عينه على دور الرقاصة.. أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان بعد السخرية من والده

مستحيل تلبس كاش مايوه..أجمل ١٠ صور لـ"ابنة تامر أمين"| شاهد

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

حكم قضاء الرجل شهوته أثناء العلاقة الحميمية وترك الزوجة.. مبروك عطية يوضح

35 ألف دولار وراء الجريمة.. مقتل رجل أعمال عربي صاحب مصنع لإنتاج الحلوى بحدائق أكتوبر| صور

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

بالمجان.. نجم الأهلي يقترب من الانضمام إلى الزمالك

بصورة| أول تصرّف من كهربا في الأهلي بعد اتفاق حل أزمة الزمالك

ترشيحاتنا

بالشبشب.. امرأة تنتقم من متحرش هندي.. 40 ضربة في 20 ثانية

أحمد أبو زيد: لقاء شكري ونظيره القبرصي يؤكد خصوصية علاقات البلدين

إعلام روسي: القوات الأوكرانية تقصف لوجانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية

من المقصود.. تعليق غامض من شوبير عن الأسطورة والأكذوبة

لا تضعيها في اللانش بوكس.. أسوأ أطعمة تدمر صحة طفلك

قتلت 5 وأصابت 200.. الصحة العالمية: طائرة إمدادات طبية لمحاربة الكوليرا بسوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية تبرز أنوثتها وتسحر متابعيها بفستان مجسم شفاف

بعد تصريحها للبنات: متحتكوش بالولاد.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب المثيرة الجدل

بعد تصريحاته المثيرة حولها.. صور جمعت تامر أمين وابنته| شاهد

كانت تغسل الصحون بالموالد وأبكت الشيخ الشعراوي.. حكايات تحية كاريوكا بذكرى وفاتها

فيديو

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المواصلات مجانا.. قرارات هامة من وزارة النقل تزامنا مع بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ