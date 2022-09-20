تفاصيل تجهيز أكبر عدد من العرائس بالأجهزة الكهربائية والمفروشات بالقاهرة

كشفت محافظة القاهرة تفاصيل تجهيز 400 عروسة للزواج وتسلميهم الأجهزة يوم الجمعة المقبل.

واكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأعلن محافظ القاهرة أنه سيتم إقامة احتفالية كبرى يوم الجمعة القادم لتجهيز ٤٠٠ عروسة بالتنسيق مع المجتمع المدني.

وأشار محافظ القاهرة أن هذا العدد من الفتيات اليتيمات والأكثر احتياجا اللائي تم تجهيزهن، يعد الأكبر بالمحافظة.

وعن تفاصيل التجهيزات ، فسيتم منحهن الأجهزة الكهربائية بالكامل من غسالات وثلاجات وبوتاجازات وشاشات وغيرها، وبعض المفروشات وأدوات المطبخ.

في سياق آخر كان محافظ القاهرة، أصدر تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.

وشدد محافظ القاهرة على اللجان المشكلة من هيئتى النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الامطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة ، ومراجعة جاهزية سيارات الشفط وخطة توزيعها.

كما طالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتنفيذ الخطة الاستثمارية وسرعة التعاقد لإنجاز تلك الخطة ، مؤكدا على ضرورة التنسيق المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لسرعة تنفيذ الاحتياجات السريعة والعاجلة لأهالي كل حي.

وطالب اللواء خالد عبد العال رؤساء الأحياء بالتواجد المستمر في الشارع لمتابعة مشاكل المواطنين والعمل على حلها على الفور.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات على المواطن في إطار القانون .