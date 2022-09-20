عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل تجهيز أكبر عدد من العرائس بالأجهزة الكهربائية والمفروشات بالقاهرة

أجهزة للعرائس
أجهزة للعرائس

كشفت محافظة القاهرة تفاصيل تجهيز 400 عروسة للزواج وتسلميهم الأجهزة يوم الجمعة المقبل.

واكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

محافظ القاهرة يفتتح معرض الأسر المنتجة وأول حملة طبية لمعهد الأورام اليوم

وأعلن محافظ القاهرة أنه سيتم إقامة احتفالية كبرى يوم الجمعة القادم لتجهيز ٤٠٠ عروسة بالتنسيق مع المجتمع المدني.

وأشار محافظ القاهرة أن هذا العدد من الفتيات اليتيمات والأكثر احتياجا اللائي تم تجهيزهن،  يعد الأكبر بالمحافظة.

وعن تفاصيل التجهيزات ، فسيتم منحهن الأجهزة الكهربائية بالكامل من غسالات وثلاجات وبوتاجازات وشاشات وغيرها،  وبعض المفروشات وأدوات المطبخ.

في سياق آخر كان محافظ القاهرة، أصدر تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.

وشدد محافظ القاهرة على اللجان المشكلة من هيئتى النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الامطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة ، ومراجعة جاهزية سيارات الشفط وخطة توزيعها.

كما طالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتنفيذ الخطة الاستثمارية وسرعة التعاقد لإنجاز تلك الخطة ، مؤكدا على ضرورة التنسيق المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لسرعة تنفيذ الاحتياجات السريعة والعاجلة لأهالي كل حي.

وطالب اللواء خالد عبد العال رؤساء الأحياء بالتواجد المستمر في الشارع لمتابعة مشاكل المواطنين والعمل على حلها على الفور.  

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات على المواطن في إطار القانون .

القاهرة تجهيز 400 عروسة الاجهزة حياة كريمة حتفالية كبرى الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ القاهرة احتفالية كبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مُفاجأَة.. إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد على ستاد لوسيل| تفاصيل

عينه على دور الرقاصة.. أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان بعد السخرية من والده

مستحيل تلبس كاش مايوه..أجمل ١٠ صور لـ"ابنة تامر أمين"| شاهد

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

حكم قضاء الرجل شهوته أثناء العلاقة الحميمية وترك الزوجة.. مبروك عطية يوضح

35 ألف دولار وراء الجريمة.. مقتل رجل أعمال عربي صاحب مصنع لإنتاج الحلوى بحدائق أكتوبر| صور

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

استحمام المرأة في غير بيت زوجها يحرمها ستر الله.. الإفتاء: الحديث صحيح

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة يفتتح معرض الأسر المنتجة وأول حملة طبية لمعهد الأورام اليوم

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم 20-9-2022

حكم إخفاء ارتكاب الفاحشة عند الزواج.. وهل يجوز ترقيع غشاء البكارة

الطاقم غير مكتمل.. شهود العبارة: لا توجد رخصة لمزاولة العمل

غدا.. طرح فيلم أشباح أوروبا للنجمة هيفاء وهبي في السينمات

لنظار مدارس التعليم الأساسى.. صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام

مفاجأة صادمة بشأن حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علقة موت.. قرود شرسة تهاجم شابا هنديا وتبرحه ضربا.. شاهد

طريقة عمل اللانشون قبل المدارس.. سهلة وسريعة

أورام في وشه وجسده من 33 سنة.. ياسر يستغيث: ساعدوني أتعالج بره

بعد تصريحاتها حول طبيبها النفسي.. 10 صور أثارت الجدل لـ وفاء عامر

فيديو

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المواصلات مجانا.. قرارات هامة من وزارة النقل تزامنا مع بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ