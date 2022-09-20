الرئيس الفلبيني يدعو المستثمرين الأمريكيين للاستثمار في بلاده

حث الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن المستثمرين الأمريكيين على الاستثمارات المستقبلية في بلاده، وذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام منتدى الأعمال في بورصة نيويورك.

وقال الرئيس الفلبيني - حسبما نقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /الثلاثاء/ - "لا يمكنني رؤية الفلبين في المستقبل دون وجود الولايات المتحدة كشريك.. العديد من محركات اقتصادنا المبكر كانت في الواقع شركات أمريكية"، مؤكدا أن تعزيز التحالف والشراكات الفلبينية-الأمريكية ضروري للغاية وسط الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة التي يشهدها العالم.

وأوضح ماركوس الابن أن هذه الشراكات توفر الاستقرار في هذه البيئة الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية شديدة الاضطراب، مشددا على أن هذا يعد أساسيا حين يتعلق الأمر بالتخطيط الاقتصادي للفلبين، متابعا "مازلنا ننظر إلى الولايات المتحدة كشريك لنا.. عندما نكون في أزمة، نتطلع إلى الولايات المتحدة لأنها لم تخذلنا".

تأتي زيارة ماركوس الابن للولايات المتحدة وسط توترات متزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهاديء، ولاسيما بين الصين والولايات المتحدة.

وأعرب ماركوس الابن في وقت سابق عن أمله في إجراء محادثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش أعمال الدورة ال(77) للجمعية العامة للأمم المتحدة.