جامعة عين شمس تهنئ أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المقبولين في الإعلان السابق للبعثات

اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة خطة البعثات الجزء الثاني 2021-2022 (العام الخامس) من الخطة الخمسية الثامنة 2017-2022 بتاريخ 13/9/2022 والتي تضمنت ترشيح عدد (9) دارس من السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة عين شمس.

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور ايمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، تقدم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتهنئة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المرشحين لهذه البعثات.

تناولت هذه البعثات موضوعات وتخصصات علمية مختلفة، ومن ضمن المحاور المختلفة للبعثات المرشح اليها السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم محور العلوم الطبية والصحية، زراعة الأعضاء، جراحات الفم والأسنان وهندسة الأنسجة، تطوير وتوطين تقنيات تحلية المياه، والعلوم الأجتماعية والأنسانسة والفنون (اللغات).



حصلت كلا من كلية الطب، كلية العلوم، وكلية الألسن علي عدد 2 بعثة لكل كلية، ثم حصلت كلا من كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، وكلية التربية علي عدد بعثة واحدة لكل كلية. تشمل هذه البعثات أرقى الجامعات والكليات والمعاهد البحثية في 6 دول وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (3 بعثة)، المملكة المتحدة (2 بعثة)، بلجيكا (1 بعثة)، المانيا (1 بعثة)، اليابان (1 بعثة)، وتنزانيا (1 بعثة).

تنوعت هذه البعثات بين دراسة الماجستير (1 بعثة)، الدكتوراه (7 بعثة)، والمهمات العلمية (1 بعثة). وكان من ضمن المرشحين لهذه البعثات احد أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة الأفريقية (شعبة اللغة السواحيلية) للدراسة في احد الدول الأفريقية كأحد اوائل الحاصلين علي بعثات لدراسة الدكتوراه منذ افتتاح القسم العلمي بكلية الألسن.