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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقة خزينة حديدية.. القبض على عصابة مصر الجديدة

صدى البلد

كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات سرقة مبلغ مالى من داخل شركة بمدينة نصر حيث تبين ان عامل بالشركة استعان بآخر لارتكاب الواقعة تم ضبطهما وإعادة المسروقات، وأمر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة بعرض المتهمين والمسروقات على النيابة للتحقيق .

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان  من مالك شركة لتجارة وإستيراد الأجهزة الطبية –كائنة بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة خزينة حديدية تحوى مبالغ مالية وجهاز خاص بالكاميرات من داخل الشركة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالإستعانة بالتقنيات الحديثة التي اشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بالشركة، وآخر تم إستهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، بإستخدام نسخة من مفتاح الشركة "تحصل عليها الأول نظراً لطبيعة عمله"فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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