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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسبب البلوغ المبكر.. استشاري نفسي يُحذر من خطورة الإفراط في استخدام الموبايل

أرشيفية
أرشيفية

تحدث الدكتور محمد المهدي، استشاري الطب النفسي، عن أضرار الاستخدام المفرط للهواتف الذكية، قائلًا إن الموبايل يؤثر على عملية النمو ويسبب البلوغ المبكر للطفل، لأن المخ يتشكل في هذه المرحلة العمرية وكذلك تتكون الدوائر العصبية وهرمونات النمو والبلوغ الجنسي.


وأضاف الدكتور محمد المهدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"،أن  الإفراط في استخدام الهواتف الذكية يشكل خطورة على الأطفال أكثر من البالغين، حيث يتم إجراء الدراسات على تأثير الضوء الأزرق على هرمونات الجسم عند الجنين والرضيع والطفل بعد سن الرضاعة منذ عام 2014، وذلك من خلال التجريب عل الفئران.


ووجدت الدراسات أن تعرض أنثى الفأر للضوء الأزرق خلال فترة الحمل يسبب انخفاض في هرمون الإستروجين مما يقلل من جودة بيئة الرحم.
 

وأشار استشاري الطب النفسي إلى أنه كذلك تعرض أنثى الفأر خلال فترة الرضاعة للضوء الأزرق لفترات طويلة يؤدي لضعف هرمون النمو عند رضيعها، أما بعد انتهاء فترة الرضاعة فوجدت الدراسات أن تعرض الطفل للضوء الأزرق بكثرة يؤدي لاضطراب في الهرمونات التناسلية لديهم مما يسبب البلوغ المبكر في أغلب الحالات وهو ما يسبب مشكلات مثل قصر القامة أو عدم اكتمال النمو بما يشمله من مشاكل صحية ونفسية.
 

وأشار إلى انه يجب منع الأطفال قبل عمر سنتين من التعرض للهواتف الذكية تمامًا، وفيما بعد يمكن التعرض للضوء الأزرق لمدة ساعة في اليوم، وساعتين مع نهاية كل أسبوع كنوع من المكافأة.
 

محمد المهدى الاستخدام المفرط للهواتف الذكية أضرار الاستخدام المفرط للهواتف الذكية البلوغ المبكر

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