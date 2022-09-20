تعليمات عاجلة لـ المدارس الحكومية والخاصة استعدادا لـ بدء الدراسة أول أكتوبر

تستعد مديريات التربية و التعليم لبدء الدراسة في المدارس الحكومية و الرسمية والخاصة واليابانية أول اكتوبر القادم .

وفي هذا الاطار أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات عاجلة للمدارس بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وشملت التعليمات النقاط التالية :

التأكد من صلاحية الأغذية التي يتم توزيعها علي الطلاب بالمدارس ويضمن وصولها لمستحقيها

التأكيد علي مديري المدارس بعدم تواجد العاملين في غير أوقات العمل الرسمية بالمدرسة

وضع ضوابط وتكليفات لضمان سلامة وأمن المدرسة اثناء الفترة المسائية

تنفيذ خطة الأنشطة والمسابقات الخاصة بكل مدرسة وتشجيع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على المشاركة

متابعة تنفيذ اليوم الرياضي الكامل أو اليوم الفني والثقافي و اجتماعي على مستوى الصف او من الصف وذلك بالتبادل في كل أسبوع مع الحفاظ على الطلاب اثناء اليوم

توجيه مديري المدارس بإعداد وتوفير سبورة ذكية أو شاشة عرض ( هيدبروجيكتور) وذلك لعرض محتوي قناة مدرستنا على الطلاب لفصلين في ضوء القاعات المتواجدة بالمدرسة

متابعة تسجيل غياب المعلمين والطلاب بدقة ويتخذ الإجراءات القانونية المناسبة

وضع برنامج علاجي للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة ويكلف فريق اللغة العربية والإنجليزي - الرياضيات تنفيذه تحت إشرافه داخل كل حصة ويتابع قياس النواتج والأثر بكل مرحلة

مدير المدرسة أول من يحضر الطابور ويتابع الأنشطة التي جرى فيها ويعطى تعليمات يومية لضبط المدرسة وتحقيق النظام والالتزام بها ويتابع توزيع المتغيبين عن الحصة الأولى، ويتابع غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء الطابور مباشرة، ويعطى الإذن بفتحها عند الضرورة ثم غلقها مرة أخرى حتى نهاية اليوم الدراسي.

متابعة تسجيل المعلمين الذين يغادرون المدرسة أثناء اليوم الدراسي للضرورة الملاحة ويطبق القرار الخاص باحتساب الأذون أيام غياب

تكليف الموجهين بمتابعة التدريس وقياس مستوى الطلاب في مادة التخصص ورفع تقرير

عدم السماح للموجهين بمغادرة المدرسة قبل نهاية اليوم الدراسي ويطبق ما ورد من تعليمات بشأن التوجيه الفني .

واستعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ملامح العام الدراسي الجديد 2022 - 2023.

وأوضح وزير التربية والتعليم ان ملامح العام الدراسي الجديد تتضمن:



دمج التكنولوجيا والأنشطة، بكافة أنواعها في العملية التعليمية، موضحًا أنه سيتم توظيف القنوات التعليمية "مدرستنا (1، 2، 3)" في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال تخصيص فترة مشاهدة واحدة ــ والفترة تعادل حصتين دراسيتين ــ لعرض المادة التعليمية، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر) لأكثر من فصل في نفس الفترة لعرض الدرس

تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب

يُخصص باقي النصاب المقرر لحصص المادة؛ لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية ــ من خلال مسئول التطوير التكنولوجي ــ وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.

توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي، حتى الصف الثالث الثانوي العام بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، ويكون ذلك بمشاركة السادة مديري عموم تنمية الأنشطة، ومن ثَمَّ المساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، مضيفًا، أنه سيتم تطبيق ذلك على أربع مراحل بنسبة لا تقل عن 25% من مدارس الإدارة لكل مرحلة.

كما أكد الدكتور رضا حجازي على أن تطوير التعليم مسئولية دولة، وسيتم استكمال خطة تطوير العملية التعليمية بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية للدولة.

واستكمل الوزير أنه لا مساس بالمناهج التعليمية، وأنه سيتم استكمال تطوير مناهج الصف السادس الابتدائى وفقًا للمنظومة الجديدة، بنفس الإطار العام للمناهج، وكذلك الاستمرار بإعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية.

وكشف الوزير عن ضوابط وآليات تنفيذ اليوم الرياضى بالمدارس أسبوعيًا، وآخر للأنشطة وبشكل تبادلى لزيادة مستوى ارتباط التلاميذ بالمدارس، وذلك تنفيذًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية فى الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية لطلبة المدارس، حيث إنه سيتم تحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسي على حدة، ودون التأثير على خُطة توزيع المنهج.



ولفت الوزير إلى أنه سيتم إتاحة دليل مواصفات الامتحان للطلاب والمعلمين فى الثانوية العامة، وتدريب المعلمين على نظام الامتحانات مع دراسة إمكانية إضافة جزء مقالى قصير لأسئلة الامتحانات، بالإضافة إلى طرح نماذج الامتحانات الجديدة للطلبة للتدريب عليها خلال العام الدراسى.