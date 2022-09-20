محافظ القاهرة يفتتح أول حملة طبية للتوعية والكشف المبكر عن أورام الرئة

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أول حملة طبية يقيمها المعهد القومى للأورام للتوعية والكشف المبكر عن أورام الرئة بروضة السيدة زينب بحضور د. محمد عبد المعطى مدير معهد الأورام .



وأكد محافظ القاهرة أن مشروع روضة السيدة أحد المشروعات المميزة معماريًا التى تم انشائها فى إطار الخطة القومية للدولة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات غير الآمنة ونقل سكانها لمساكن آدمية.



وأضاف المحافظ أن مشروعات التطوير فى المنطقة لا تستهدف انشاء وحدات سكنية حضارية فقط ولكن تهدف فى المقام الأول إلى توفير حياة كريمة لقاطنيها والتأثير الإيجابى على الأجيال الجديدة من سكان المكان والحفاظ عليهم .



وأشاد محافظ القاهرة بالدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة القاهرة ومعهد الأورام من أجل الكشف المبكر عن الأمراض ومتابعة الحالات .



تستهدف الحملة الكشف على الرئة ، والتوعية الصحية بأمراض الرئة وعلاج الإدمان ، والتوقف عن التدخين ، إلى جانب حملة توعوية تستهدف الشباب والأطفال القاطنين بالمنطقة لكيفية الحفاظ على الرئة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء .



رافق المحافظ م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد .