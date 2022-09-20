هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

الظهور الأول لـ روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، سبقه جدل كبير بسبب اختيارات القائمة النهائية لمنتخب مصر التي تخوض مباراتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي ٢٣ و ٢٧ سبتمبر الجاري بإستاد الإسكندرية.

وبدأت أزمات اختيار القائمة مع استبعاد حارس مرمى الزمالك محمد عواد، بزعم اتفاق فيتوريا مع المدير الفني للزمالك فيريرا، الامر الذي نفاه محمد عواد بعد سؤال فيريرا.

كما شكلت اختيارات روي فيتوريا تساؤلات عدة بشان بعض اللاعبين الذين لم يشاهدهم المدير الفني وقرر ضمهم للمنتخب.

قائمة منتخب مصر

تضم قائمة منتخب مصر ٢٧ لاعبًا وهم :

حراسة المرمى:

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد صبحي

الدفاع:

كريم فؤاد

عمر جابر

علي جبر

أحمد حجازي

محمد عبد المنعم

أسامة جلال

محمود الونش

محمد حمدي

أحمد أبو الفتوح

خط الوسط:

حمدي فتحي

طارق حامد

أيمن أشرف



محمود حمادة

إمام عاشور

إسلام عيسى

أحمد سيد زيزو

محمد إبراهيم

الهجوم:

محمد صلاح

عبد الرحمن مجدي

أحمد حسن كوكا

مروان حمدي

مصطفى محمد

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

رضا عبد العال: فيتوريا مشافش حمدي فتحي

ومن أول من هاجمو المدير الفني بسبب اختياراته، لاعب الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال، الذي قال عن ستدعاء حمدي فتحي لاعب الأهلي لقائمة الفراعنه أنه أمر يدعو للاستغراب والدهشة.

وقال رضا عبد العال إن المدرب لم يشاهد حمدي فتحي حتى يستدعيه لمنتخب مصر، واللاعب كان مصابًا ولم يشارك في أي دقيقة أمام أعين المدرب.

كما انتقد عبد العال تصريحات البرتغالى بشأن أنه لا يعد المصريين بالتتويج بكأس أمم إفريقيا أو التأهل لكأس العالم، قائلًا: تصريحاته غير مقبولة ومُستفزة.

أزمة محمد عواد

محمد عواد، كان أبرز الأزمات التي واجه فيتوريا انتقادات بشأن استبعاد اللاعب، حيث كشف اللاعب كواليس ما دار بينه وبين المدير الفني للزمالك.

وقال عواد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "ما يتردد عن وجود اتفاق بين الجهاز الفنى للمنتخب والبرتغالي فيريرا، المدير الفني للزمالك، بشأن استبعادي من القائمة، كلام عار تماما من الصحة ولم يحدث من الأساس ".

وتابع "تواصلت مع البرتغالي فيريرا، واستفسرت منه عن حقيقة وجود اتفاق مع البرتغالي فيتوريا لاستبعادي، أكد لي أن هذا لم يحدث، ولا يعلم شيئا عن استبعاده، وبالتالي كل ما تردد عار تماما من الصحة".

وفي نفس السياق، قال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير: "اللي كتبه محمد عواد عن استبعاده من قائمة منتخب مصر كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا جميعا، مش عدم اختيار محمد عواد في القائمة".

وأضاف شوبير: "فيتوريا رجل محترم جدا وشديد الأدب، كان فيه تواصل بين فيتوريا وفيريرا، وطلب البعض من مدرب المنتخب “مش فيريرا اللي طلب”، بعدم ضم بعض اللاعبين من الزمالك بسبب مباراة الفريق الأفريقية في ظل غياب العديد من اللاعبين من القوام الأساسي".

وتابع: "فيتوريا عمل حتة “جنتلة”، وقال: سأترك محمد عواد للزمالك، دون الاتفاق مع فيريرا، وهو افتكر إنه عمل حاجة كويسة لصالح نادي الزمالك".

واستطرد: "عندما تحدث محمد عواد مع فيريرا، أخبره الأخير بأن فيتوريا لم يتفق معه على استبعاده من قائمة منتخب مصر، ليكتب عواد أن استبعاده منتخب كان مفاجأة بالنسبة له، وأن فيريرا وفيتوريا لم يتفقا على عدم ضمه".

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