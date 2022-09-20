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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأمين العام يعلن أكواد النشاط الضريبي الجديدة للعيادات البيطرية

الدكتور محمد سيف
الدكتور محمد سيف

قال الدكتور محمد سيف الأمين العام للنقابة العامة لـ الأطباء البيطريين، إن النقابة خاطبت مصلحة الضرائب المصرية لموافاة النقابة بأكواد النشاط الضريبي ونوع النشاط الخاص بالعيادات البيطرية ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية.

وأشار سيف، إلن أن مصلحة الضرائب قد أفادت بأنه وفقا لمنظومة الأكواد الدولية للأنشطة الاقتصادية ISIC اعتبارا من يوليو 2022 فقط أصبحت أكواد أنشطة المنشآت البيطرية، كالتالى:
⁃ كود 7500 بمسمى الأنشطة البيطرية.
⁃ كود 4649 بمسمى تجارة الجملة للمواد الصيدلانية.
⁃ كود 4772 بمسمى تجارة التجزئة للمواد الصيدلانية.

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ودعا الأمين العام جميع لنقابة الأطباء البيطريين، كافة الأطباء بالحرص عند التقدم لفتح ملف ضريبي، والتأكيد على أن كود النشاط الخاص بالعيادات هو 7500 بينما الكود الخاص بمراكز بيع و تداول الادوية هو 4772، وعدم كتابة أي أنشطة أو أكواد خلاف ما تم موافاة النقابة به من مصلحة الضرائب المصرية، حيث تلاحظ للأمانة العامة مؤخراً تعدد و اختلاف الأكواد وأسماء الأنشطة الخطأ التى يتم ذكرها فى البطاقة الضريبية التى هى مستند أساسى عند تسجيل العيادات وترخيص مراكز بيع و تداول الأدوية واللقاحات تجنبا لأي أثار سلبية محاسبية على الطبيب البيطري مستقبلا.

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كما دعت الأمانة العامة جميع الاطباء البيطريين بتقنين أماكن مزاولة المهنة الخاصة بهم حفاظًا عليهم من وقوعهم تحت طائلة أي مخالفات لجهات التفتيش الحكومية المختلفة، وحرصًا من النقابة العامة على حماية كل طبيب بيطري كي يزاول مهنته بشكل آمن و قانوني.

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