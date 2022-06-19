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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمومية البيطرين تصدر 15 قرارا أهمها التصديق على الانتخابات ورفض الميزانيات

صدى البلد

عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 17 يونيو 2022، وقد اتخذت العمومية عددا من القرارات هى:

أولا:  التصديق على انتخابات النقيب والتجديد النصفى لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.
ثانيا:  الموافقة على إرسال برقية دعم وتأييد للرئيس الجمهورية لمبادراته فى الاهتمام بالثروة الحيوانية.
ثالثا: الموافقة على عرضه النقيب العام بشأن التعيينات، الكادر، وسلامة الغذاء.
رابعا:  اعتماد تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة.
خامسا:  رفض التصديق على ميزانيات أعوام 2018، 2019، و2020 للنقابة، والنادى الاجتماعى وصندوق التكافل.
سادسا:  الموافقة على مقترح الأمين العام المُقدم بخصوص قيد خريجى الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية، وكذلك وضع قيود وتنظيم عمل الأجانب فى مصر.
سابعا:  الموافقة على تحديد الحد الأقصى فى حدود 10% من إجمالى الأصول المتداولة، كمبلغ للصرف على شراء أصول أو إنجاز مشروعات للبند الواحد.
ثامنا:  الموافقة على تكليف النقابة العامة بتعديل اللائحة المالية والإدارية وعرضها على الجمعية العمومية العادية المقبلة.
تاسعا:  رفض تعديل لائحة قانون إنشاء النقابة بشأن إمكانية ترشح أعضاء المجلس المنتخبين على مستوى القطاعات على مقاعد "الأمين العام، أمين الصندوق، الوكيل".
عاشرا:  الموافقة على تحديد عقود الإشراف على المزارع بعدد 3 عقود فقط لكل طبيب، مع إحالة المخالفين فى توقيع عقود غير نقابية للتحقيق، وتوقيع عقوبات رادعة.
الحادى عشر:  الموافقة على إحالة الأطباء المرخصين لدخلاء المهنة للتحقيق وتوقيع عقوبات رادعة عليهم.
الثانى عشر: الموافقة على إحالة ملف مخالفات نادى النيل الاجتماعى بالعجوزة للنيابة العامة.
الثالث عشر: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات، واعتماد مكافأته بقيمة 12 ألف جنيه سنويا.
الرابع عشر: رفض مقترح إنشاء صندوق التكافل الاجتماعى.
الخامس عشر: رفض تعديلات لائحة صندوق الغارمين.

النقابة العامة للأطباء البيطريين انتخابات النقيب التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة مجالس النقابات الفرعية الثروة الحيوانية

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