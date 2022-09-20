الداخلية يضم أحمد طارق سليمان حارس المقاصة

وافق مجلس إدارة نادي مصر المقاصة ، على انتقال أحمد طارق سليمان، حارس مرمى الفريق إلى نادي الداخلية الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز ، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

جاءت موافقة مسئولى مصر للمقاصة، على انتقال أحمد طارق سليمان استجابة لرغبته فى الانضمام لنادى الداخلية فى الموسم المقبل ، حيث وافق النائب وليد هويدى المشرف على كرة القدم في مصر المقاصة على إعارة الحارس متمنيا له التوفيق في الفترة المقبلة.

وقدم أحمد طارق سليمان مستويات جيدة مع الفريق فى الموسم الماضي، وكان حديث الجميع فيبعد تألقه اللافت للنظر فى مباراة الأهلي ومصر المقاصة بدور ال١٦ من كأس مصر، التى خسرها المقاصة بركلات الترجيح .

وبدأ احمد طارق مسيرته في النادي الأهلي بقطاع الناشئين قبل أن يرحل في صيف ٢٠٢١ إلى مصر المقاصة.