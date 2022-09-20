فستان منقوش.. سلاف فواخرجي تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجى، صورة من أحدث إطلالة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلاف فواخرجى فى الصور بإطلالة أنثوية، مرتدية فستانا منقوشا، وكشف الفستان عن قوامها الرشيق وأنوثتها، ورفت شعرها الأسود للخلف بطريقة مميزة على كتفيها.

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وشاركت سُلاف فواخرجي، فى سباق رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

وشارك في بطولة مسلسل "مع وقف التنفيذ" مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سُلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة وغيرهم.

أعمال سُلاف فواخرجي

أحدث أعمال سُلاف فواخرجي مسلسل عنبر 6 بطولة صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج على العلي.

مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحويلها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

