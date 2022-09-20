لأصحاب الشركات الناشئة.. جامعة حلوان: دعم مادي وفني لرواد الأعمال

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الأولى لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية لأكاديمية البحث العلمي لدعم أصحاب الشركات الناشئة و رواد الأعمال بالجامعات المصرية تحقيقا للتنمية.

وكشف الدكتور إيهاب عبدالرؤف عيسوي, الباحث الرئيسي للمشروع و مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان أن الإطار الزمني لدورة الاحتضان لأصحاب الشركات الناشئة من 6 شهور إلي سنة والذي يتم من خلاله تقديم خدمات الدعم الفني والتقني عن طريق خبراء وتسهيل إجراء التجارب المعملية، وكذلك تقديم الدعم المالي لرواد الأعمال و توفير مساحات عمل مشتركه بها خدمات انترنت وكمبيوتر وقاعات مجهزة كما تنظم الحاضنة فاعليات بغرض التشبيك مع المستثمرين، هذا وتستهدف الحاضنة تخريج خمس شركات خلال دورة الإحتضان الأولي و تقديم دعم مالي يصل إلى 200 الف جنيه للشركة الواحدة.

وقال الدكتور إيهاب عبد الرؤف إنه على الراغبين من خريجيها و رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة من القاهرة الكبرى في التقدم لدورة الاحتضان الأولي لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي التسجيل على الرابط التالي :

https://forms.gle/fSE6mGNWWW1jWRjt5

وتعمل حاضنات رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة التكنولوجية علي توظيف مخرجات البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وتحويلها إلى منتجات وخدمات، وهذا يمثل أحد المجالات ذات الأولوية للجامعة.