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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدى الإتربي تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها.. صور

هدى الاتربي
هدى الاتربي

 


 

شاركت الفنانة هدى الاتربي متابعيها صورا جديدة  من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور  والفيديوهات "انستجرام"
 

وتألقت هدى الاتربي، بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان قصير فوق الركبة مطرز باللون الذهبي ذات الأكمام الطويلة، وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. 
 

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. 
 


 

يشار إلى أن أحدث أعمال هدي الإتربي كان فيلم "ماما حامل"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل.

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد هدي الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

كما شاركت في مسلسل "شارع 9" مكون من 45 حلقة، من بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، رضوى عادل، حامد الشراب، مدير إنتاج مينا محروس، إنتاج شركة الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٩٢٠_٢٠٥٦٥٩
فستان قصير فوق الركبة هدى الاتربى تثير الجدل بأنوثتها جلسة تصوير وضع المكياج شارع 9 فيلم ماما حامل

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