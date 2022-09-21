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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زكي عبد الفتاح: فيتوريا معندوش خبرة "المنتخبات" وعواد مدين بالاعتذار

صدى البلد

علق زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، على أزمة محمد عواد حارس الزمالك بعد استبعاده من قائمة الفراعنة.


قال زكي عبد الفتاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نحن نبحث عن أزمة بدون لازمة، عواد كان لازم طبعا ينضم لمعسكر منتخب مصر الوطني، لكن في نفس الوقت، وكان الأفضل أن يتواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر مع محمد عواد قبل استبعاده" .

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أضاف: "لكن برضو اللي كتبه محمد عواد مكانش ينفع، احتراما لزمايله اللي متواجدة في القائمة" .


واصل: "فيتوريا معندوش خبرة تدريب المنتخبات، وكان المفروض على الأقل يتواصل مع عواد قبل استبعاده".

 
وختم حديثه قائلا: "الطرفين غلطانين، وعواد مدين بالاعتذار عن تغريدته وفي نفس الوقت كان لازم فيتوريا يتواصل مع الحارس"
 

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