كرة يد.. منتخب مصر للكراسي المتحركة يفوز على الهند وديا

فاز منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد على منتخب الهند بنتيجة 2-1، فى أولى مواجهات منتخبنا، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للكراسي المتحركة اليد، التي تستضيفها مصر في الفترة من 17 سبتمبر حتى 26 من نفس الشهر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطنى بنتيجة 3-2، قبل أن ينهى منتخب الهند الشوط الثاني بنتيجة 7-5، ليحتكم المنتخبي لعب شوط الثالث لمدة 5 دقائق، وذلك يحقق المنتخب المصري الفوز بنتيجة 4-1.

كما يخوض منتخب مصر، اللقاء ودي مع منتخب البرازيل، وذلك من أجل الاحتكاك القوى للمنتخب قبل انطلاق بطولة العالم.

حضر المباراة كلا من حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد و امال خليفة مديرة الاتحاد الدولي لليد، و محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لليد، و عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد، و عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب وعضو مجلس إدارة الاتحاد، و ممدوح الششتاوى رئيس لجنة الإقامة والإعاشة ببطولة.

وتنطلق منافسات البطولة يوم 22 سبتمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، من المنتظر أن تقام حفلة افتتاح البطولة في الخامسة والنصف مساء بحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري اللعبة، وعدد من الشخصيات الرياضية الهامة.

وتعد بطولة العالم للكراسي المتحركة هي الأولى من نوعها تاريخيًا، وتستضيفها مصر بمشاركة 6 دول هي: مصر والهند وهولندا وسلوفينيا والبرازيل وتشيلي.

يضم كل منتخب 10 لاعبين لخوض بطولة العالم، وذلك يضم التشكيل الأساسي 3 لاعبين، بالإضافة إلى حارس مرمى في الملعب خلال المباراة، بشرط تواجد سيدة في تشكيل الفريق بالملعب.