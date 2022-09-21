إطلاق برنامج لتدريب الأطباء بالمحافظات على أمراض الجهاز الهضمي الأكثر شيوعًا

وقعت المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير برئاسة الدكتور محمد خورشيد استشاري الجهاز الهضمي والكبد، وسوڤاليو مذكرة تفاهم للإعداد لبرنامج "SCOPE " والذي يتضمن إجراء دورات تدريبية للأطباء على مستوى الجمهورية، بمشاركة الأساتذة والاستشاريين من مختلف الجامعات، لتعريفهم البروتوكولات الحديثة في التعامل مع أمراض الجهاز الهضمي الأكثر انتشاراً بين المصريين، كارتجاع المريء وقرحة المعدة وعدوى الجرثومة الحلزونية، وصولاً للقولون العصبي وعلامات الخطر المتبعة للكشف المبكر عن الأورام، وما تشكله تلك الأمراض من خطورة على الجهاز الهضمي.

ويستهدف برنامج SCOPE العلمي، جميع الأطباء المتخصصين في الجهاز الهضمي وأطباء الباطنة والممارسين وأطباء الأسرة، ويمنح الطبيب في نهاية الدورة ساعات تدريبية معتمدة من الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي لتوقيع مذكرة التفاهم، قال الدكتور محمد خورشيد رئيس المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، إن التدريب الطبي المستمر يعد من أهم اهتمامات المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، مما يضمن الاستخدام الأمثل للعلاجات والتكنولوجيا المتوفرة في مصر، ومن ثم الارتقاء بالخدمة الطبية عن طريق توحيد سبل العلاج في شتى أنحاء الجمهورية، وينعكس مباشرة على مصلحة المرضى والصحة العامة.

وأضاف د. خورشيد أن البرنامج التدريبي هدفه تطوير ممارسة الجهاز الهضمي والمناظير على مستوى الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بأمراض الجهاز الهضمي الأكثر شيوعًا في مصر، وذلك لأن الفترة الماضية شهدت إطلاق إرشادات جديدة في طرق التشخيص والعلاج عالميا، وظهرت أيضا أدوية وطرق جديدة للكشف المبكر، وبالتالي نسعى لكيفية استغلال ذلك لتحسين الخدمة الصحية.

من جانبه قال الدكتور أحمد مراد أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني، إن مرض ارتجاع المريء من الأمراض المنشرة جدا في مصر خلال السنوات الماضية، حيث يصل أعداد المصابين بالمرض لقرابة 25 مليون مصري. بدوره أكد الدكتور مصطفى الشريف المدير التنفيذي للشركة على أهمية دعم التعليم المستمر للأطباء والاستمرار في تقديم الدعم المطلوب بكل السبل الممكنة لتقديم حياة أفضل للمريض.