إطلاق برنامج لتدريب الأطباء بالمحافظات على أمراض الجهاز الهضمي الأكثر شيوعًا

وقعت المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير برئاسة الدكتور محمد خورشيد استشاري الجهاز الهضمي والكبد، وسوڤاليو مذكرة تفاهم للإعداد لبرنامج "SCOPE " والذي يتضمن إجراء دورات تدريبية للأطباء على مستوى الجمهورية، بمشاركة الأساتذة والاستشاريين من مختلف الجامعات، لتعريفهم البروتوكولات الحديثة في التعامل مع أمراض الجهاز الهضمي الأكثر انتشاراً بين المصريين، كارتجاع المريء وقرحة المعدة وعدوى الجرثومة الحلزونية، وصولاً للقولون العصبي وعلامات الخطر المتبعة للكشف المبكر عن الأورام، وما تشكله تلك الأمراض من خطورة على الجهاز الهضمي.
ويستهدف برنامج SCOPE العلمي، جميع الأطباء المتخصصين في الجهاز الهضمي وأطباء الباطنة والممارسين وأطباء الأسرة، ويمنح الطبيب في نهاية الدورة ساعات تدريبية معتمدة من الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.
وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي لتوقيع مذكرة التفاهم، قال الدكتور محمد خورشيد رئيس المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، إن التدريب الطبي المستمر يعد من أهم اهتمامات المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، مما يضمن الاستخدام الأمثل للعلاجات والتكنولوجيا المتوفرة في مصر، ومن ثم الارتقاء بالخدمة الطبية عن طريق توحيد سبل العلاج في شتى أنحاء الجمهورية، وينعكس مباشرة على مصلحة المرضى والصحة العامة.
وأضاف د. خورشيد أن البرنامج التدريبي هدفه تطوير ممارسة الجهاز الهضمي والمناظير على مستوى الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بأمراض الجهاز الهضمي الأكثر شيوعًا في مصر، وذلك لأن الفترة الماضية شهدت إطلاق إرشادات جديدة في طرق التشخيص والعلاج عالميا، وظهرت أيضا أدوية وطرق جديدة للكشف المبكر، وبالتالي نسعى لكيفية استغلال ذلك لتحسين الخدمة الصحية.
من جانبه قال الدكتور أحمد مراد أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني، إن مرض ارتجاع المريء من الأمراض المنشرة جدا في مصر خلال السنوات الماضية، حيث يصل أعداد المصابين بالمرض لقرابة 25 مليون مصري. بدوره أكد الدكتور مصطفى الشريف المدير التنفيذي للشركة على أهمية دعم التعليم المستمر للأطباء والاستمرار في تقديم الدعم المطلوب بكل السبل الممكنة لتقديم حياة أفضل للمريض.
إطلاق برنامج لتدريب الأطباء بالمحافظات على أمراض الجهاز الهضمي الأكثر شيوعًا
وقعت المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير برئاسة الدكتور محمد خورشيد استشاري الجهاز الهضمي والكبد، وسوڤاليو مذكرة تفاهم للإعداد لبرنامج "SCOPE " والذي يتضمن إجراء دورات تدريبية للأطباء على مستوى الجمهورية، بمشاركة الأساتذة والاستشاريين من مختلف الجامعات، لتعريفهم البروتوكولات الحديثة في التعامل مع أمراض الجهاز الهضمي الأكثر انتشاراً بين المصريين، كارتجاع المريء وقرحة المعدة وعدوى الجرثومة الحلزونية، وصولاً للقولون العصبي وعلامات الخطر المتبعة للكشف المبكر عن الأورام، وما تشكله تلك الأمراض من خطورة على الجهاز الهضمي.