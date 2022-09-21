الزمالك يضحي بنجمه من أجل التعاقد مع لاعب الاتحاد السكندري

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة الزمالك عرضت يوسف أوباما لاعب الفريق على مسئولي الاتحاد السكندري نظير ضم مروان عطية لاعب الفريق.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الزمالك يرفض الاستسلام في صفقة مروان عطية والتمسك بضم اللاعب بناء على رغبة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق والذي أوصى بضم الصفقة وقال بالحرف "مروان عطية هخليه أفضل لاعب في مصر كلها لو انضم".

قرار الاتحاد بشأن رحيل لاعبه إلى الزمالك

وأتم شبانة،الاتحاد رفض في الفترة الماضية التفريط في اللاعب لكن مفاوضات الزمالك لازالت مستمرة.