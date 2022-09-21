محمد مهران يتحدث عن مشاركته الفنية مع الزعيم عادل إمام .. فيديو

قال الفنان محمد مهران أنه تم التواصل معه بخصوص ٣ مشاهد يشارك فيهم مع الفنان عادل إمام وقام بالموافقة علي ذلك في الحال بدون تفكير أو تردد منه، موضحا أنه لو عرض عليه مشهد واحد يؤديه أمام الفنان عادل إمام لن يرفض وسيوافق بدون تفكير من شدة حبه الكبير للزعيم.

وأضاف "مهران" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن منذ بدايته الفنية وحبه للفن رأي أن الزعيم عادل إمام يقدم أشكالاً أنواعا مختلفة من الفن عبر الأفلام والمسلسلات التي يقدمها، فهو قدم مخزون أفلام وشخصيات كثيرة جدا ولا أحد يستطيع تقديم ما قدمه.

وتابع محمد مهران أنه لم يرى حتي الآن نجم أو فنان قدم ما قدمه الزعيم عادل إمام من شخصيات مختلفة في جميع أعماله منذ بدايته مع الفنان الاستاذ فؤاد المهندس حتي اخر عمل فني له.