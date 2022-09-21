عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد مهران يتحدث عن مشاركته الفنية مع الزعيم عادل إمام .. فيديو

محمد مهران
محمد مهران

قال الفنان محمد مهران أنه تم التواصل معه بخصوص ٣ مشاهد يشارك فيهم مع الفنان عادل إمام وقام بالموافقة علي ذلك في الحال بدون تفكير أو تردد منه، موضحا أنه لو عرض عليه مشهد واحد يؤديه أمام الفنان عادل إمام لن يرفض وسيوافق بدون تفكير من شدة حبه الكبير للزعيم.

txt

نقيب الممثلين: عادل إمام زي الفل وبصحة جيدة ولو في حاجة هنقول

txt

حضر بالسلاح.. مفاجأة عن أول حوار لـ عادل إمام بالتلفزيون

وأضاف "مهران" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن منذ بدايته الفنية وحبه للفن رأي أن الزعيم عادل إمام يقدم أشكالاً أنواعا مختلفة من الفن عبر الأفلام والمسلسلات التي يقدمها، فهو قدم مخزون أفلام وشخصيات كثيرة جدا ولا أحد يستطيع تقديم ما قدمه.

وتابع محمد مهران أنه لم يرى حتي الآن نجم أو فنان قدم ما قدمه الزعيم عادل إمام من شخصيات مختلفة في جميع أعماله منذ بدايته مع الفنان الاستاذ فؤاد المهندس حتي اخر عمل فني له.

عادل إمام الزعيم عادل امام فؤاد المهندس محمد مهران قناة سى بى سى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة لـ الزمالك بالميركاتو الصيفي

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022

مهاجم الزمالك يطير إلى فرنسا

دعاء يغفر جميع الذنوب حتى الزنا .. داوم عليه في كل وقت

مشادة كلامية وعقوبة قاسية.. تفاصيل صدام سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن

تعديل المناهج.. عزة مصطفى تزف خبرا سارا لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على فتاة البساتين بسبب ركن سيارة

ندى الكامل لـ عمر كمال: بحبك والأخير يرد: مفيش أحلي منك يانونا

ترشيحاتنا

توقعات تنسيق الدبلومات 2022..انخفاض القبول للفني الصحي وهندسة 96% وعلوم إدارية 65%

إسلام صادق: مدرب لايبزيج الألماني كان مرشحاً بقوة لتدريب الأهلي قبل كولر

نجم الأهلي يقترب من الانضمام إلى فيوتشر

رجل يشعل النار في نفسه قرب مكتب رئيس وزراء اليابان |شاهد

موجود فى كل بيت| طعام لعلاج البواسير بـ 6 وصفات مذهلة

فيريرا وبخه.. أمير مرتضى وحازم إمام يتدخلان لحل أزمة عواد مع فيتوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيف البشرة يمنع الحبوب والتجاعيد.. 11 نصيحة فعالة

تتحول إلى سم قاتل وتسبب كوارث صحية.. أطعمة شائعة احذري إعادة تسخينها

منتقدًا أفلام محمد رمضان.. «مستر بين» المصري يظهر بإحدى سينمات 6 أكتوبر

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

فيديو

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

طارق الشيخ: يا رب اللي ياكل فلوس النقابة يصرفها على العلاج| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ