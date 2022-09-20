عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقيب الممثلين: عادل إمام زي الفل وبصحة جيدة ولو في حاجة هنقول

عادل إمام
عادل إمام

حسم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين الجدل حول الحالة الصحية للفنان عادل إمام، بعد تداول أقاويل حول تدهور صحته، وإصابته ببوادر مرض الزهايمر. 

 

وقال أشرف زكي في تصريحات لبرنامج عرب وود، إن الفنان عادل إمام :" زي الفل وبصحة جيدة ولو في حاجة هنقول"، معبرا عن أمنيته للتوقف عن تداول الشائعات قائلا:" ياريت تاخدوا أجازة وسيبونا في حالنا". 

 

وأكد نقيب الممثلين على أن أي فنان يكون لديه حالة مرضية تستحق الإعلان عنها نكون حريصين على التحدث بالتفاصيل وفق رؤية أسرته والإعلان عما يحدث. 

 

 

حالة عادل إمام الصحية 

 

كشف المنتج الكبير عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام ، تطورات حالته الصحية وما أثير عنها في الآونة الأخيرة قائلاً: "الواحد مل من الشائعات وتعودنا عليها كل شوية شائعة شكل ومش عارفين نعمل إيه؟".

 

كشف خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه كان برفقته منذ ايام  وكانا يتحدثان ويمزحان قائلاً: «كنا قاعدين بنتكلم النهاردة وبنهرج وبيقلي يا عصام ده موتوني قبل كده خمس أو ست مرات هيقولوا إيه تاني؟».

 

وعن سماع الزعيم عادل إمام ، أنباء إصابته بالزهايمر قال عصام: " مش متابع هو سوشيال ميديا كتير لكن سألني إنت ليه بتطلع ترد وتتكلم عني؟ قلت له لما يقولوا عندك زهايمر لازم اطلع وأرد قاللي هترد على إيه؟ إذا كان موتوني قبل كده خمس أو ست مرات".

 

txt

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

txt

جديدة ولا قديمة.. مفاجأة مدوية عن صورة عادل إمام مع عمر متولي

 

وعن سبب عدم خروجه لطمأنة الناس قال: مش من طباعه الظهور هو قليل الظهور في البرامج والمداخلات وهو عنده مبدأ طول حياته إن أعماله اللي تتكلم".

 

وأوضح أن العائلة كانت تنزعج في الماضي من مثل هذه الشائعات لكن الآن بات الأمر عادياً   قائلاً: عادل إمام لو دخل مستشفى مش بس مصر اللي هتعرف العالم كله هيعرف والمرض مافيهوش تخبية عشان نخاف منها".

عادل إمام الزعيم عادل امام اشرف زكي الزهايمر مرض الزهايمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة لـ الزمالك بالميركاتو الصيفي

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

تعديل المناهج.. عزة مصطفى تزف خبرا سارا لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على فتاة البساتين بسبب ركن سيارة

مهاجم الزمالك يطير إلى فرنسا

ترشيحاتنا

وصول محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر ببرج العرب

حكم التأخر في توزيع التركة.. وهل يجوز التقسيم بالتساوي؟

بسبب هذه الصور.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بعد التريند

وداعا لطوابير شئون الطلبة.. كيفية دفع مصروفات الجامعة أون لاين من البيت

محمد صلاح يصل إلى برج العرب للانضمام لمعسكر منتخب مصر

قبلة و3 رجال وعلاقتها بنجم الزمالك.. إيه حكاية ندى بسيوني مع الزواج؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسوا.. ممارسة نوع من الرياضة تصيب المخ بمشاكل خطيرة

إزاي تتعش بـ 5 جنيه.. مخبوزات لذيذة وخفيفة

مش هتصدق| علبة حلاوة المولد تثير الجدل لسبب صادم.. شاهد

هتدمرك.. أسوأ طرق علاج البواسير

فيديو

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

طارق الشيخ: يا رب اللي ياكل فلوس النقابة يصرفها على العلاج| فيديو

غلبان والستات واخدة حقوقها.. نجمات هاجمن النساء ودافعن عن الرجال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ