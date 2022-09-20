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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

أحمد ماهر
أحمد ماهر

وجه الفنان أحمد ماهر رسالة إلى مروجي الشائعات عن النجم الكبير عادل إمام، بعد الأنباء الأخيرة التي انتشرت حول حالته الصحية، وإصابته بمرض الزهايمر.


وقال أحمد ماهر خلال حلوله ضيفا على صدى البلد: "يبقي لهذا النجم الكبير الأستاذ عادل إمام  الصدارة في الساحة الفنية فهو علامة وله الأثر البالغ في الساحة العربية ومسألة الشائعات حسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي الشيطان مأجرها وبيخرجوا علينا بأخبار تعكر صفو الجمهور على فنانيها وجمهورها.

وتابع أحمد ماهر: "المسألة داخلة في عتاد السخف وليست بهذا الرخص من أجل البحث عن التريند، أين يذهبون عندما يقفون بين يدي الله وكيف سيفسرون هذا السلوك، ربنا يخليلنا عادل إما ويظل مشرق بفنه على محبيه".

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ذكرياته مع عادل إمام

كشف الفنان أحمد ماهر عن ذكرياته مع الزعيم عادل إمام في فيلم شمس الزناتي.

قال: “لي مواقف كثيرة معه ومعروف اني أعشق الأكل وهذا أعظم غرام حياتي وفي فيلم شمس الزناتي، قاعدين في الجبل والحر والظلام، وعادل منتظر الوجبات وتأخرت عليه، وخرج ليتحدث للإنتاج فوجد عربية مرسيدس متواجدة في بطن الجبل فسأل من يقف هناك فأجابوه أحمد ماهر”.

وتابع: “أنا حينما أكل لا أحب أن يشاهدني أحد، وفجأة جاء عادل إلي والعرق يتصبب منه، وقالي قاعد هنا تاكل كريز في الجبل، لماذأ تأخذ الأكل بعيدا عن الناس”.

وكان قد حل الفنان أحمد ماهر ضيفا على موقع صدى البلد واحتفل بنجاح مسلسل منعطف خطر، وتحدث معنا عن كواليس تحضيره للعمل.

كما تحدث "ماهر" عن كواليس خاصة عن فيلم شمس الزناتي وعلاقته بالزعيم والمواقف الكوميدية بينهم، وتطرق للحديث عن رحلته إلى كربلاء وزيارة قبر سيدنا الحسين.

عادل إمام الفنان احمد ماهر فيلم شمس الزناتي مسلسل منعطف خطر منعطف خطر أحمد ماهر

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