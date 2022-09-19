الزعيم بخير .. رد أسرة عادل إمام وأهل الفن على شائعة مرضه

على مدار الأيام الماضية انتشرت شائعة أصابة الفنان الكبير عادل إمام بوعكة صحية ، بل إن البعض روج لإصابته بالزهايمر .

الفنان عادل إمام إيقونة للفن العربي ، فقد حظي بشهرة ونجاح كبير لم يصادف اى فنان عربي من قبل لذا فقد شعر الجمهور بالقلق علي نجمهم الكبير.

وفى السطور التالية نرصد إبرز المشاهد التى نفت تلك الاقاويل :

كشف المنتج الكبير عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام ، تطورات حالته الصحية وما أثير عنها في الآونة الأخيرة قائلاً: "الواحد مل من الشائعات وتعودنا عليها كل شوية شائعة شكل ومش عارفين نعمل إيه؟".

كشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه كان برفقته منذ ايام وكانا يتحدثان ويمزحان قائلاً: «كنا قاعدين بنتكلم النهاردة وبنهرج وبيقلي يا عصام ده موتوني قبل كده خمس أو ست مرات هيقولوا إيه تاني؟».

وعن سماع الزعيم عادل إمام ، أنباء إصابته بالزهايمر قال عصام: " مش متابع هو سوشيال ميديا كتير لكن سألني إنت ليه بتطلع ترد وتتكلم عني؟ قلت له لما يقولوا عندك زهايمر لازم اطلع وأرد قاللي هترد على إيه؟ إذا كان موتوني قبل كده خمس أو ست مرات".

وعن سبب عدم خروجه لطمأنة الناس قال: مش من طباعه الظهور هو قليل الظهور في البرامج والمداخلات وهو عنده مبدأ طول حياته إن أعماله اللي تتكلم".

وأوضح أن العائلة كانت تنزعج في الماضي من مثل هذه الشائعات لكن الآن بات الأمر عادياً قائلاً: عادل إمام لو دخل مستشفى مش بس مصر اللي هتعرف العالم كله هيعرف والمرض مافيهوش تخبية عشان نخاف منها".

إما الفنان شريف حلمي، فقد كشف تفاصيل لقائه الأخير مع الزعيم عادل إمام ؛ منذ عدة ايام وذلك بعد شائعات إصابته بالزهايمر.

وكتب شريف حلمي ، عبر حسابه على انستجرام: "كنت بفتح الموضوع بتسائل والزعيم يسترسل في حكي أجمل الذكريات، تمر الساعة وراء الساعة ونحن في سعادة أنا لحوارات وتعليقات الزعيم أو حينما يعلن تحديه لنا في دور كونكان وهو يشرب الشاي بالحليب كوبا بعد الآخر، كانت ضحكاتنا تتعالى وهو لم يتوقف عن المداعبة وفجأة يسكت قليلا ثم يقول ياااااه المسرح ده حاجة ممتعة جدا ليتحول حديثنا عن المسرح، يدافع عن المشاغبين ويغني لنا أغنية النهاية التي تحض على ضرورة الاهتمام بالتعليم".

وتابع: "ثم يتطرق الحديث عن مسرحية الزعيم ولا يفوتنا أن نتذكر الريحاني وعلي الكسار ولا يمكن أن يذكر المسرح إلا ويشيد بالتقدير فؤاد المهندس واعتباره صاحب فضل في بداياته هذا هو الزعيم عادل إمام الذي يتمتع بذاكرة خصبة وخيال مبدع وتركيز في تفاصيل صغيرة ولا تخلو عباراته من جمل تؤكد أنه لا يوجد أحد في الوسط الفني أحب مهنته واحترمها واخلص لها وقدسها مثل عادل إمام، دمت بصحة جيدة وذاكرة حاضرة يا أستاذ.