حصل على ملايين.. محمد الباز يفتح النار على شقيق الزعيم عادل إمام

رد الإعلامي محمد الباز، على المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، قائلا: "عائلة الفنان عادل إمام ليست شقيقه فقط المنتج عصام إمام بل هي زوجته وأبناءه".



وتساءل الإعلامي محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، قائلا: "لماذا في كل مرة يخرج حديث عن صحة عادل إمام يتصدى بعنف شديد الأستاذ عصام إمام وينفي"، مضيفا: "أنا لدي معلومة وأحتاجه أن يجيب عليها هو الذي يتصدى وينفي بكل قوة".

وأضاف: " الفيلم الذي يتم الإعلان عنه من إنتاج عصام إمام وهناك عقود تم تحريرها بينه وبين عدد من الموزعين وهي عقود بالملايين ومن مصلحة عصام إمام أن يستمر العمل ويستمر تصويره، حتى لا يسترد الموزعين أموالهم مرة أخرى التي هي بالملايين".

مكالمة بسيطة

وأشار: "هناك حالة غضب شديدة من المنتج عصام إمام، وأنا أسأل حضرتك على الهواء، وعادل إمام ملك للرأي العام، لأنه أحد الرموز التي شكلت الوجدان المصري، ونحن نحترم خصوصيته جدا، إذا كان الزعيم بخير وبصحة كويسة وأنا أتمنى ذلك لماذا غيره يتصدر المشهد، من الممكن بمكالمة بسيطة من الفنان وينتهي هذا الموضوع".



وأكد الإعلامي محمد الباز،: "عصام إمام حصل على مبالغ مالية بالملايين لإنتاج فيلم لعادل إمام وذلك هو سبب نفيه لإصابة الفنان بالزهايمر".

