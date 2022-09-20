عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جديدة ولا قديمة.. مفاجأة مدوية عن صورة عادل إمام مع عمر متولي

صورة الزعيم عادل
صورة الزعيم عادل إمام مع الفنان عمر متولي

استعرض  الكاتب الصحفي خالد البرماوي، أبرز القضايا التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال فقرة بورصة الكلام ببرنامج حديث القاهرة الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على فضائية القاهرة والناس.

txt

حضر بالسلاح.. مفاجأة عن أول حوار لـ عادل إمام بالتلفزيون

txt

أشرف زكي يكشف آخر التطورات الصحية للزعيم عادل إمام.. تفاصيل


وعلق البرماوي، على أحدث ظهور للزعيم عادل إمام وذلك من خلال الصورة التي نشرها الفنان عمر مصطفى متولي، قائلا: "الصورة انتشرت في كل مكان خاصة بعد الأزمة الأخيرة".


ورد البرماوي على سؤال الإعلامي خيري رمضان، عن أكثر شيء استوقفه في الصورة، قائلا: "حاجات كثيرة استوقفتني، أول شيء تاريخ الصورة هل هو تاريخ حديث أم لا"، لترد الإعلامية كريمة عوض، قائله: "أتصور أن الصورة ليست حديثة لأن شكل الفنان عادل إمام أصغر بكثير".

عادل إمام مع الفنان عمر متولي

فلتر أو صورة قديمة

وقال الإعلامي خيري رمضان،: "اتعامل مع الصورة على أنها حديثة وتم تصويرها عمدا"، ليرد "البرماوي"، قائلا: "هناك من قال إن الصورة ربما تكون فلتر أو صورة قديمة، لكن هناك من قال الحمد لله إننا اطمنا على الفنان عادل إمام وظهر ".

 

وتابع الكاتب الصحفي خالد البرماوي،: "الفنان عمر مصطفى متولي لم يقل إن الصورة حديثة لكن سياق الموضوع والحديث يقول إن الصورة حديثة".

جديدة ولا قديمة الزعيم عادل امام الفنان عمر متولي عادل إمام الكاتب الصحفي خالد البرماوي خيري رمضان كريمة عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عينه على دور الرقاصة.. أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان بعد السخرية من والده

مستحيل تلبس كاش مايوه..أجمل ١٠ صور لـ"ابنة تامر أمين"| شاهد

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

حكم قضاء الرجل شهوته أثناء العلاقة الحميمية وترك الزوجة.. مبروك عطية يوضح

35 ألف دولار وراء الجريمة.. مقتل رجل أعمال عربي صاحب مصنع لإنتاج الحلوى بحدائق أكتوبر| صور

طريقة استخدام القرنفل للرجال قبل العلاقة الزوجية

بالمجان.. نجم الأهلي يقترب من الانضمام إلى الزمالك

بصورة| أول تصرّف من كهربا في الأهلي بعد اتفاق حل أزمة الزمالك

ترشيحاتنا

مُفاجأَة.. إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد على ستاد لوسيل| تفاصيل

البنك الأهلي يصدم الزمالك بسبب رفض إتمام صفقة ناصر منسي.. فيديو

بعد استبعاده من قائمة المنتخب.. محمد عواد يفكر في الاعتزال الدولي.. فيديو

بوليتيكو: أمريكا تقايض بـ 50 طائرة عسكرية مقابل دعم أوزبكستان وطاجيكستان في مكافحة الإرهاب بأفغانستان

شيماء إبراهيم: تم العمل على طرد الواجهات الإخوانية في ألمانيا.. فيديو

مناسبة للمة الأسرة.. 5 سيارات مستعملة أسعارها لا تتخطى 250 ألف جنيه| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا حداد تثير الجدل فى الجيم بإطلالة رياضية رافعة الأثقال

بعد إطلالتها الجريئة في يوم واحد.. صور لـ ياسمين الخطيب أثارت الجدل

بهذه الإطلالة.. نادين نجيم تثير الجدل في حفل عيد ميلاد ابنها | شاهد

أثار الجدل في العالم..صائد وحوش يلتقط صورة لثعبان البحر الأسطوري لوخ نس

فيديو

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المواصلات مجانا.. قرارات هامة من وزارة النقل تزامنا مع بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ