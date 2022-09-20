جديدة ولا قديمة.. مفاجأة مدوية عن صورة عادل إمام مع عمر متولي

استعرض الكاتب الصحفي خالد البرماوي، أبرز القضايا التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال فقرة بورصة الكلام ببرنامج حديث القاهرة الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على فضائية القاهرة والناس.



وعلق البرماوي، على أحدث ظهور للزعيم عادل إمام وذلك من خلال الصورة التي نشرها الفنان عمر مصطفى متولي، قائلا: "الصورة انتشرت في كل مكان خاصة بعد الأزمة الأخيرة".



ورد البرماوي على سؤال الإعلامي خيري رمضان، عن أكثر شيء استوقفه في الصورة، قائلا: "حاجات كثيرة استوقفتني، أول شيء تاريخ الصورة هل هو تاريخ حديث أم لا"، لترد الإعلامية كريمة عوض، قائله: "أتصور أن الصورة ليست حديثة لأن شكل الفنان عادل إمام أصغر بكثير".

عادل إمام مع الفنان عمر متولي

فلتر أو صورة قديمة

وقال الإعلامي خيري رمضان،: "اتعامل مع الصورة على أنها حديثة وتم تصويرها عمدا"، ليرد "البرماوي"، قائلا: "هناك من قال إن الصورة ربما تكون فلتر أو صورة قديمة، لكن هناك من قال الحمد لله إننا اطمنا على الفنان عادل إمام وظهر ".

وتابع الكاتب الصحفي خالد البرماوي،: "الفنان عمر مصطفى متولي لم يقل إن الصورة حديثة لكن سياق الموضوع والحديث يقول إن الصورة حديثة".