ليفربول يوجه طلبا لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن الجهاز الطبي لنادي ليفربول أرسل نظام غذائي خاص بمحمد صلاح لمحمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، وذلك من أجل اتباعه للاعب خلال فترة معسكر سبتمبر الجاري.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، ليفربول أرسلل النظام الغذائي الخاص باللاعب بكافة تفاصيله ونبه على ضرورة الالتزام به، خاصة وأن اللاعب سيكون ملتزم به طوال فترة تواجده في مصر وحتى عودته لليفربول.

وأتم شبانة، محمد صلاح انتظم في معسكر منتخب مصر بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وسيُشارك مع الفراعنة في وديتي النيجر وليبيريا المقرر إقامتهما على ستاد الإسكندرية.

وصول محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر ببرج العرب مساء أمس الثلاثاء

وصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي ٢٣ و٢٧ سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

وحرص روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على مقابلة محمد صلاح برفقة محمد غرابة المدير الإداري.